El pasado 7 de diciembre vino a La Rioja el presidente Pedro Sánchez, concretamente a San Millán de la Cogolla, para anunciar la puesta en marcha en Logroño del Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, con una inversión de 45 millones de euros.

Un anuncio que desde el Partido Popular han calificado de “fraude político” porque consideran que el proyecto del 'Valle de la Lengua', que es el que engloba esta iniciativa, no es sino "una desastrosa gestión en materia cultural que lleva tres años defraudando a todos los riojanos con Pedro Sánchez y Concha Andreu como principales actores". Que es lo que dijo textualmente el pasado viernes el portavoz parlamentario de los populares, Jesús Ángel Garrido.

Y hoy, 12 de diciembre, Gonzalo Capellán, candidato de los populares a la presidencia de nuestra Comunidad Autónoma, ha asegurado en los micrófonos de COPE Rioja que dicho proyecto es solo "humo", una "metáfora muy visual que todo el mundo puede entender porque llevamos dos años de anuncios, de proyectos, de inversiones y de dinero que nadie ha visto y que no son reales", ha subrayado Capellán. "Y reto a Sánchez, a Andreu, a cualquier miembro de su Gobierno o a cualquier riojano a que se acerque al valle de la lengua y vea algo real, algo que no sea humo; una infraestructura, un equipo de gente trabajando, un proyecto en marcha, algo que haya generado desarrollo en la zona. No hay nada. Solo ha habido una improvisación de última hora, en la que se han gastado mucho dinero para unos pocos. Pero no han conseguido celebrar como merece el 25 aniversario de un hito histórico como es la declaración de Patrimonio de la Humanidad para San Millán como origen del español", ha añadido el candidato popular.

Si de él hubiera dependido la celebración de dicho aniversario, Capellán lo tiene claro. "Traer las Glosas que pertenecen a los riojanos, que son un derecho histórico y una posibilidad real durante tres meses a La Rioja, haría que, no 300, sino todos los riojanos podamos acercarnos y verlas en el contexto histórico donde se crearon. Y además sería la gran oportunidad para que del conjunto de España vinieran miles de visitantes dinamizando la zona y generando riqueza. En una exposición de tres mees, yo me atrevo a afirmar que pasarían decenas de miles de personas, de La Rioja y de Toda España, que reforzarían el valor simbólico de San Millán como origen y referente del español".

Capellán también ha ofrecido su opinión sobre los polémicos contratos que llevan aparejados los proyectos estratégicos del Gobierno, afirmando tener una sensación de que el Ejecutivo regional "está creando agencias de contratación", y ha aplaudido la próxima visita que realizará a La Rioja, el próximo sábado 17 de diciembre, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para tomar parte en un acto público que tendrá lugar en Lardero.