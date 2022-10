Gonzalo Capellán: "Vamos a volver a ilusionar a los afiliados del Partido Popular con nuestro proyecto"

PREGUNTA: De cero a diez ¿cuánto le ha cambiado la vida estas últimas semanas?

RESPUESTA: Diez. Matrícula de honor (risas)









PREGUNTA: ¿Para bien?

RESPUESTA: Sí, porque ha sido una decisión voluntaria. Creo que si este proyecto y el objetivo que nos hemos marcado, que es el de diseñar un programa coherente, profesional y sensato para el futuro de La Rioja, cuenta con la confianza de los riojanos, como así creemos que va a suceder en mayo, será para transformar esta maravillosa tierra y mejorar la vida de todos los riojanos. Y eso solo puede ser para bien porque nos enriquece a todos personalmente.

PREGUNTA: ¿Por qué le dijo sí a Núñez Feijoó cuando le llamó para comunicarle que era usted el elegido para encabezar la candidatura del Partido Popular en La Rioja?

RESPUESTA: Bueno, más que el elegido era una propuesta de pensar que podía tener el perfil y la experiencia en la gestión política, tanto en el ámbito regional como internacional, por mi estancia en la embajada española en Londres, y por suscitar las simpatías, el apoyo y la adhesión de cualquiera de las sensibilidades del partido. Una propuesta así siempre hay que pensarla detenidamente, porque tiene muchas consecuencias de sacrificio personal y profesional. Y al final acepté porque siempre he vivido en mi casa el sacrificio y la entrega de una persona, un concejal y un alcalde, de hacer cosas por su pueblo y por los demás, y eso siempre ha sido un ejemplo muy noble para mí. Así que pensé que era el momento apropiado para hacerlo por la situación en la que nos encontramos, con los problemas que tiene la gente en su día a día y la insatisfacción de muchos sectores con el actual gobierno de PSOE y Podemos. El reto era liderar una candidatura para presentar una alternativa a eso, un proyecto que pueda cimentar La Rioja del futuro. Era una oportunidad histórica y lo he hecho con total convicción, así que a partir de ahora, con trabajo y mucha intensidad, no nos van a parar hasta mayo.

PREGUNTA: ¿Le puso usted algún tipo de condición a cambio de aceptar?

RESPUESTA: No. Cuando se habla de esto no hay condiciones que valgan. Para tomar una decisión sensata y razonable hay que valorar si de verdad uno va a ser capaz de liderar un proyecto que tenga éxito. Y después, pensar que es un paso decidido y voluntario. Pero no hay condiciones, simplemente compromiso, lealtad a un partido y a un proyecto y condición de que se puede sacar adelante con éxito.

PREGUNTA: Su elección por parte de la dirección nacional del partido, refrendada después por el comité ejecutivo regional, parece haber conseguido cerrar filas en torno a su candidatura. Sin embargo, también hay voces que siguen criticando abiertamente el proceso. ¿Cómo pretende convencer usted a esa parte de sus afiliados para recuperar de nuevo su ilusión de cara al próximo mes de mayo?

RESPUESTA: Primero, creo que hay que ser didácticos y explicar que una cosa era elegir la presidencia del partido, que era un escenario que debía haberse producido entre abril y junio pero que finalmente no se ha producido, y otra diferente es la candidatura a la presidencia del Gobierno, que se decide estatutariamente y siempre por el comité electoral central a propuesta del presidente nacional. Se hace, como se ha hecho en este caso, el diálogo con el partido a nivel regional, y sus máximos órganos han apoyado la designación del candidato. Por eso, y desde ese punto de vista, hay una legitimidad enorme en todo el proceso. Es verdad que había otra posibilidad que finalmente no se ha producido, pero ahora estamos ya en otro escenario y en poco tiempo estamos comprobando que ha habido una reunificación del partido para afrontar esta prioridad y estoy seguro, porque así lo estamos viviendo personalmente, vamos a volver a ilusionar a todos los afiliados del partido con nuestro proyecto.

PREGUNTA: Asegura usted no tener ninguna duda de que va a ganar las próximas elecciones autonómicas. ¿Cuáles van a ser sus principales argumentos para tratar de convencer al electorado de nuestra Comunidad?

RESPUESTA: Hay dos cuestiones. Por un lado, el descontento que uno detecta en la calle por múltiples factores, educativos, agrarios, fiscales... Y frente a ese descontento, hay un proyecto alternativo, con experiencia de gestión, gracias al cual diagnosticaremos esos problemas para dar soluciones eficaces de gobierno. Cuando hay un proyecto sólido y coherente, los ciudadanos encontrarán una alternativa de Gobierno en el Partido Popular.

PREGUNTA: Asegura Concha Andreu en una entrevista que no le incomoda el apoyo de EH-Bildu y de Esquerra si salen adelante las leyes y medidas que propone el Partido Socialista. ¿Qué opinión le merece esa afirmación de nuestra presidenta regional y cuáles son los apoyos con los que nunca contaría Gonzalo Capellán para llegar al palacete del Espolón?

RESPUESTA: Yo no vengo ni a confrontar ni a ofrecer una visión negativa de la política, sino a presentar una alternativa solvente y creíble que ilusione a los ciudadanos. La ética y los principios de las personas son más importantes que las ideologías, y desde luego yo, desde mi punto de vista ético, jamás diría que el apoyo de Bildu puede ser aceptable para conseguir mis fines, porque ese partido tiene una historia en nuestro país que ni podemos ni debemos olvidar. Lo que yo no haría nuncia es sacrificar los intereses y los presupuestos de los riojanos a camcio de conquistar el poder. Si al final, como así ha sucedido en La Rioja, porque Podemos me de un voto voy a crear una consejería inservible con el presupuesto de todos, jamás vamos a traicionar los principios en ese sentido. Lo importante no es conquistar el poder, sino que el Gobierno se dedique exclusivamente a los intereses de los riojanos.

PREGUNTA: Su padre, ya fallecido, fue alcalde de Haro durante casi tres décadas. ¿Qué cree usted que le hubiera dicho Patricio estos días: “Hijo, qué necesidad tienes de meterte en líos, sigue en la Universidad", o Gonzalo, "¡adelante con los faroles!".

RESPUESTA: Me hubiera dicho, ¡hijo, haz cosas por los demás!