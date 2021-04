La asociación europea hortofrutícola FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL), que aglutina a más de 4.500 empresas de los principales países productores y exportadores europeos, ha lanzado con apoyo financiero de Bruselas el programa de divulgación “CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You”.

La campaña pretende poner en valor el trabajo esencial del sector realizado durante la pandemia del COVID-19 y generar un movimiento de apoyo a los agricultores europeosque promueva, a su vez, el consumo de frutas y hortalizas producidas dentro de la Unión Europea.

La acción de FruitVegetablesEUROPE, en la que participan organizaciones tan destacadas y representativas como Comité de Gestión de Cítricos, Afrucat, Freshuelva, Cooperativas Agro-alimentarias de Granada/Espárrago Verde, +Brócoli, Alcachofa de España, Proexport, Asociafruit, Afruex, Apoexpa, Fedefruta y FEPEX, pretende también trasladar los mensajes de orgullo y pertenencia al sector a millones de consumidores en España, Alemania y Bélgica.

En términos de población, estos tres países representan alrededor de 141,4 millones de consumidores de la UE. “Pediremos a los ciudadanos que miren la etiqueta y se aseguren de que sus productos sean de aquí. Todos sabemos que la mejor forma de agradecer su esfuerzo a los agricultores de la UE es consumir y disfrutar de las frutas y hortalizas europeas. Con ello, gana el consumidor, gana el productor y gana Europa”, destaca el presidente de FruitVegetablesEUROPE, Juan Marín.

“Desde FruitVegetablesEUROPE estamos muy orgullosos y emocionados con el lanzamiento de este programa de promoción de la UE. Se trata del programa político y social más importante que se ha puesto en marcha en la Unión Europea para agradecer al sector europeo de frutas y hortalizas”, subraya la secretaria general de FruitVegetablesEUROPE, Alba Ridao-Bouloumié.

El presidente también ha resaltado el carácter estratégico de la agricultura porque “no podemos quedarnos en manos de terceros países y que cualquier crisis, pandemia o contingencia geopolítica nos pueda dejar sin esos alimentos tan necesarios que necesitan los consumidores de Europa”.

En esta misma línea, las organizaciones que integran esta asociación coinciden en señalar que “el consumidor europeo debe tener claro que adquirir frutas y hortalizas producidas y confeccionadas en Europa le aportará mayores garantías de seguridad alimentaria, calidad, respeto medioambiental y un compromiso añadido con los valores y formas de hacer, en lo social y laboral, de la propia Unión Europea”.

En un vídeo promocional de la campaña, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reconocido el valor que tienen las frutas y hortalizas desde el punto de vista de la salud, la nutrición, la economía, el empleo, el desarrollo rural y el medio ambiente. “Soy el ministro de este país que se llama la ‘Huerta de Europa’ y con mucha razón, porque efectivamente nutrimos de frutas y hortalizas al conjunto de la UE y somos el mayor productor”, ha subrayado. Ha recordado que nuestro país cuenta con más de 1,7 millones de hectáreas, más de 30 millones de toneladas al año en producción de “excelentes frutas y hortalizas, muy diversas”; una actividad que permite 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos en la recogida y manipulado.

“Los más de 16.500 millones de euros de nuestras exportaciones al resto de la UE y del mundo muestran de qué forma contribuimos al desarrollo de este sector”, añade. Asimismo, Planas ha valorado que, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el sector responde a las nuevas demandas en materia de respecto del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respaldo de la Comisión Europea

“El brote de Covid-19 ha desencadenado una crisis sin precedentes. Estoy profundamente agradecido a nuestros agricultores y productores, que han demostrado su capacidad de recuperación y han continuado proporcionando a los europeos alimentos seguros y de alta calidad durante la pandemia”, ha remarcado el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Janusz Wojciechowski, tras apuntar que “garantizar la seguridad alimentaria y una cadena de suministro alimentaria eficaz en toda la UE, es una de las prioridades de la Comisión”. “El año pasado sirvió para dejar claro que es fundamental garantizar que todos tengan acceso a alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles, preservando al mismo tiempo nuestro potencial de producción agrícola y reconociendo el papel clave que juegan nuestros agricultores en este contexto.

La asequibilidad de los alimentos y la generación de beneficios económicos más justos para los agricultores van de la mano”, añade Wojciechowski. Ha reconocido que los productores de frutas y hortalizas y sus organizaciones experimentaron problemas financieros y de flujo de caja, causados por el cierre del sector de la hostelería y otros puntos de venta de sus productos, así como dificultades en la cosecha debido a la escasez de mano de obra. “Para ayudar a aliviar estos problemas, la Comisión tomó rápidamente medidas para dar más flexibilidad en la implementación de los programas de apoyo al mercado de frutas y hortalizas y potenció el plan escolar de la UE (que cubre la leche, las frutas y las hortalizas). Esto permitió la reorientación de las prioridades de financiación hacia medidas de gestión de crisis”, ha puntualizado el comisario.

De otro lado, ha recordado que “los desafíos ambientales actuales nos obligan a reducir significativamente el uso y los riesgos de productos químicos fitosanitarios, así como el uso de fertilizantes y antibióticos, y al mismo tiempo aumentar la superficie dedicada a la agricultura orgánica”. En este sentido, “la CE ha respaldado un cambio hacia una dieta más vegetal, con más frutas y verduras”.

Vídeo-spot con rostros conocidos de la canción

Vídeo

Las cantantes Natalie Horler (representante de Alemania en el Festival de Eurovisión 2013) y Kate Ryan (la opción de Bélgica en 2006 para el Festival), son los populares rostros que participan en el vídeo-spot de “CuTE-4You”, junto a Blas Cantó -el representante de España en el certamen de Eurovisión 2021, que acogerá la ciudad de Rotterdam (Holanda) a finales de mayo- y Soraya Arnelas (participó en el concurso europeo en 2009). Los cuatro artistas han mostrado su respaldo absoluto al consumo de frutas y hortalizas producidas en Europa por las implicaciones positivas que tiene para los agricultores, la economía y el desarrollo rural.

El vídeo-spot de campaña se ha nutrido con imágenes de cultivos y productores rodadas en las principales zonas hortofrutícolas de España. La nueva campaña dará continuidad a “Cute - Cultivating the Taste of Europe”, una estrategia global de FruitVegetablesEUROPE lanzada en 2018 para poner en valor los métodos de producción y las características de las frutas y hortalizas europeas, que ha llegado ya a 220 millones de consumidores.

En el marco “CuTE-4You” se desarrollarán acciones específicas de apoyo a los productores de naranja, mandarina, clementina, sandía, melón, fresas, frambuesas, moras, arándano, melocotón, nectarina, ciruela, uva de mesa, albaricoque, cereza, paraguayo/melocotón plano, tomate, pimiento, lechuga, brócoli, espárrago verde, alcachofa, espinaca y apio, entre otros.

Además de un audiovisual, la campaña se nutrirá de diversas acciones en medios de comunicación, Internet y redes sociales para generar todo un movimiento social a favor del consumo de frutas y hortalizas europeas, tal y como resume el eslogan: “Cuando consumes nuestras frutas y hortalizas, gana Europa y ganamos todos".

Distorsión de mercados

Si los productores europeos ya estaban lidiando con mercados altamente volátiles, la pandemia ha creado condiciones de inseguridad entre los productores y comercializadores. En este sentido, la campaña CuTE-4You, que cuenta con un presupuesto de 922.000 euros y cofinanciación de la UE, quiere contribuir a restaurar las condiciones normales del mercado tras los múltiples impactos de la pandemia Covid-19.

El sector europeo de frutas y hortalizas es clave para la UE, con un peso del 19,8 % de la producción agrícola total; cerca de cinco millones de hectáreas y un valor superior a los 52.000 millones de euros, que ofrece, además, alimentos asequibles y de alta calidad a 511 millones de consumidores.

El sector preserva el patrimonio tradicional, cultural y natural de Europa y es un motor de empleo y de desarrollo rural.