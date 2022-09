Campaña en La Rioja para recordar que el contenedor amarillo no es el de los plásticos sino el de los envases

Más del 30% de los residuos que se recogen en el contenedor amarillo, en La Rioja, todavía son impropios, es decir, residuos que no deberían estar allí y que dificultan el correcto reciclaje. En concreto, en 2021, se recogieron en La Rioja 5.976 toneladas de residuos de envases procedentes del contenedor amarillo, de las cuales 1.720 toneladas fueron residuos impropios.

Para remediar este problema, el Gobierno de La Rioja y el Consorcio de Aguas y Residuos vienen desarrollando desde agosto hasta octubre la campaña “Impropios”, con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de la necesidad de separar correctamente nuestros envases y así contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente.

Y es que en el contenedor amarillo sólo se deben depositar los envases generados en los domicilios, es decir, envases metálicos (latas de refrescos o conserva, aerosoles, bandejas de aluminio, tapas y tapones metálicos, etc.), envases tipo brik (briks de leche, zumo, tomate frito, etc.) y envases de plástico (yogures, botellas de agua, de refresco o de jabón, bolsas, bandejas de poliexpán, envoltorios de alimentación, film transparente, papel aluminio, etc.).

Sin embargo, todavía aparecen en el contenedor numerosos residuos que no deberían estar allí. Los impropios más habituales detectados en el Ecoparque son los objetos de plástico que no son envases (persianas, cubos, sillas rotas, material escolar o de oficina, juguetes…); el film y plásticos de origen industrial o comercial (que deben ser gestionados por gestores autorizados y no depositados en los contenedores de residuos domésticos), los envases con restos de contenido dentro (envases no vacíos), e incluso algunos residuos que ya disponen de su contenedor de reciclaje propio como el papel y cartón (contenedor azul) o el vidrio (contenedor verde).

Campaña de sensibilización con promociones y concursos en las redes

Durante la campaña, financiada por Ecoembes y de tres meses de duración, se están llevando a cabo diferentes acciones de sensibilización complementarias entre sí, como el buzoneo de folletos informativos, la colocación de carteles en calles, comercios y portales, y una potente creación de contenidos en redes sociales acompañada de promociones y concursos a través del perfil @LaRiojaRecicla en Twitter y lariojarecicla en Facebook.

Entre los premios que se repartirán destacan un fin de semana para dos personas en una casa rural de La Rioja, un par de jamones con la marca de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama de La Rioja, o diferentes packs de botellas reutilizables.

La campaña incluye una serie de videos didácticos en los que el propio contenedor amarillo enseña a los usuarios a hacer las cosas correctamente y elegir el contenedor que toca cuando intentan depositar juguetes, sillas u otros objetos considerados impropios y que deben ir al contendor de resto (verde oscuro o gris).