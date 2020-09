El calendario escolar de Logroño mantiene no lectivos los días 22 y 23 de septiembre

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha confirmado que los próximos 22 y 23 de septiembre se mantendrán como días no lectivos en el calendario escolar local, a pesar de que no vayan a celebrarse las fiestas de San Mateo.

Hermoso de Mendoza ha aludido a este asunto en declaraciones a los periodistas, tras la celebración de la Junta de Seguridad Local, en la que también ha participado la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán.

Según el alcalde, el debate para considerar lectivos esos dos días es "estéril, porque muchas personas ya se han organizado para conciliar su vida profesional y personal en esas fechas".

"Muchos ciudadanos han decidido irse de vacaciones en esos días, por lo que volver a modificar el calendario escolar generaría un problema mayor", ha subrayado.

Por otro lado, ha asegurado que la ciudad de Logroño no tendrá "ni fiestas ni no fiestas de San Mateo, porque la situación epidemiológica afronta unas semanas decisivas y no es el momento para hacer celebraciones, ni públicas ni privadas".

Ha pedido a la población logroñesa que, en vista a lo que ha ocurrido en otras localidades riojanas y españolas, sea "cuidadosa" a la hora de juntarse en reuniones sociales fuera del ámbito de convivencia.

En ese sentido, Marrodán ha afirmado que España vive un momento en el que su ciudadanía se juega que la vida social y cultural continúe, entre otras cosas.

"La Policía Local y Nacional estarán vigilantes para disuadir cualquier situación que no deba producirse", ha avisado.

Por último, ha asegurado que de esta situación saldrá adelante si cada ciudadano "hace uso de su responsabilidad".