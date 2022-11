Mónica Arcéiz, portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Calahorra, ha criticado este primer jueves de noviembre en COPE Rioja que el equipo de Gobierno les haya convocado para hablar de presupuestos, "y la reunión apenas ha durado cuatro minutos".

Según su versión, "antes de poder plantear nuestras propuestas hemos preguntado a cuánto ascenderá el capítulo de inversiones. Y como no nos han facilitado esa información, no hemos podido aportar nada", ha lamentado Arcéiz.

Sobre este particular, la edil ha recordado que el presupuesto de este 2022 asciende a 25 millones de euros. "Pero con las diez u once modificaciones de crédito realizadas hasta la fecha, lo cierto es que desconocemos de qué cifra concreta podríamos estar hablando, así como tampoco de su porcentaje de ejecución, que más bien es mínimo puesto que no se ha movido nada en Calahorra", ha criticado Arcéiz.

La portavoz popular está convencida de que no volverán a convocarles desde el equipo de Gobierno para escuchar sus propuestas de cara a la confección de las cuentas municipales para el año próximo. Así que ha querido enumerar en anetna algunas de sus propuestas, no solo en materia económica, sino también en áreas relacionadas con la cultura, el patrimonio, las asociaciones o la eficiencia energética.

"Una primera propuesta es rebajar el IBI al máximo", ha subrayado Arcéiz, "puesto que en Calahorra el tipo impositivo es muy elevado, ya que se actualizó en plena efervescencia urbanística y no se ha vuelto a tocar hasta ahora. En el PP creemos que ahora es el momento de rebajarlo al tipo mínimo para así ayudar a la familias en unos tiempos especialmente complicados para todas ellas".

La concejal popular también ha hecho referencia al ahorro energético que practica el equipo de Gobierno, "que apaga la iluminación de las calles para ahorrar en la factura de la luz, cuando podría seguir el ejemplo del PP y cambiar a led las luminarias como ya hicimos nosotros cuando estábamos al frente del Ayuntamiento", ha concretado Arcéiz, al tiempo que se ha referido a otro tipo de propuestas como la construcción de una casa para las asociaciones de la ciudad, la dotación de un cinturón verde, cubrir el yacimiento arqueológico de 'La Clñínica' y seguir recuperando el de 'La Medranas', o habilitar un punto limpio en Calahorra.