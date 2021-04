El Partido Popular de Calahorra se muestra muy crítico con la modificación de tarifas del servicio de grúa municipal aprobada por el equipo de Gobierno de la socialista Elisa Garrido y que entrará en vigor el próximo mes de junio.

Este mediodía, el edil popular Óscar Eguizábal ha calificado de "sartenazo a los ciudadanos la subida de más del 140% el servicio de la retirada de vehículos por parte de la grúa municipal. El equipo de Gobierno se escuda en que el servicio es deficitario en 50.000 euros -ha añadido- pero nosotros ya dejamos claro en el pleno de marzo que una ciudad que maneja 25 millones de euros de presupuesto, y que dispone de 10 millones de remanenetes que dejó el anterior equipo de Gobierno, se puede permitir ese déficit".

El edil ha puesto un ejemplo: "El servicio de la grúa lleva desde 2013 con tarifa plana, de 91 euros por retiradamás la multa, que eran 60. Pero ahora se han inventado unas franjas de 6 de la mañana a 10 de la noche y de 10 a 6, en las que cambia el sistema y por llamar a la grúa son 110 euros, por retirar el coche, de 91 pasa a 194, más hasta 200 euros de multa. Es decir, que la broma te puede salir por unos 400 euros".

Eguizábal ha recordado que en el pleno de marzo "nos dijeron que no se estaba multando en días de mercadillo, pero eso es mentira porque nos han llegado muchas denuncias por parte de ciudadanos. No están a la altura -ha criticado- y cada día nos encontramos con una chapuza nueva. Esto no puede seguir así, además en unos tiempos tan complicados comno los que nos está tocando vivir a todos".