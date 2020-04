El PP de Calahorra apela a la voluntad de consenso al tiempo que insiste en su derecho a la crítica

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Calahorra, Luis Martínez Portillo, ha apelado este mediodía a la "voluntad de consenso, entendimiento y diálogo" entre los diferentes partidos con representación municipal, "sin que por ello dejemos de ejercer nuestro legítimo derecho a la crítica. Aplaudiremos la gestión cuando la ocasión lo merezca, como ya hemos hecho, pero también ejerceremos nuestra labor de oposición cuando haya que hacerlo".

El concejal se ha congratulado por el hecho de que el equipo de Gobierno haya accedido "por fin" a poner las banderas del Ayuntamiento a media asta "como medida de respeto y duelo para con las víctimas del COVID-19, si bien todavía no sabemos cuándo se guardará un minuto de silencio oficial en su recuerdo". Un hecho que le ha servido para criticar que la alcaldesa "no nos haya facilitado el número de fallecidos que hay en nuestra ciudad, a pesar de que ella lo sepa y haya reconocido que es una información que no nos va a trasladar. Y debo decir -ha añadido- que no es por capricho, porque necesitamos ese dato para conocer qué tipo de medidas habrá que adoptar para hacer frente a la próxima fase de desescalada".

Martínez Portillo ha recordado otras peticiones que han trasladado desde su grupo a Elisa Garrido, como "medidas fiscales municipales en beneficio de los calagurritanos; la elaboración de un plan de apoyo económico en beneficio de los sectores perjudicados por esta crisis; que la aportación económica que percibimos los concejales en concepto de dietas en los meses de marzo y abril por la asistencia a comisiones y a plenos que no resulten abonadas, las destine a Cáritas; que se rectifique por el equipo de gobierno la nota sobre la decisión de prescindir del jefe de la Agrupación de Protección Civil de Calahorra, emitida en nombre del Ayuntamiento, porque que es solo decisión de la alcaldesa y del Grupo Municipal Socialista, y exigir que no se vuelva nunca a amenazar con no dar información al Portavoz del Grupo Municipal Popular por cumplir con su obligación de concejal.