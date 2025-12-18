Cae una red criminal que estafa a personas mayores haciéndose pasar por revisores de la luz: La advertencia que no debes pasar por alto

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en estafar a personas mayores, en el marco de la operación 'Lugacoll'. Los agentes han detenido a dos hombres y han investigado a otras cinco personas por su presunta implicación en 85 delitos de estafa, más de una decena de hurtos y un robo con violencia. El grupo operaba en nueve comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. El botín total asciende a más de 100.000 euros, además de joyas y otros objetos de valor.

El 'modus operandi' del engaño: lo que no debes pasar por alto

El método que utilizaban era siempre el mismo. Los miembros del grupo se presentaban en los domicilios de las víctimas o las abordaban en la calle, haciéndose pasar por técnicos de una compañía eléctrica. Iban siempre bien vestidos y utilizaban ropa con logotipos falsos para generar confianza. Además, realizaban una investigación previa sobre sus objetivos, a los que llamaban por su nombre para aportar credibilidad a su relato.

Una vez que establecían contacto, creaban una sensación de urgencia en las víctimas, a las que amenazaban con cortarles el suministro eléctrico de forma inminente si no abonaban una cantidad de dinero en el acto. Con este pretexto, intentaban acceder a las viviendas para cobrar el supuesto servicio y, al mismo tiempo, aprovechar cualquier descuido para hurtar joyas, teléfonos y otros objetos de valor.

El inicio de la investigación

La investigación se inició el pasado mes de febrero tras recibir la denuncia de dos personas mayores. Una de las víctimas relató que dos hombres la abordaron en la calle, asegurando ser "técnicos de una compañía eléctrica" y que "ya habían hablado con su hija para cambiar el contador de la luz". Con esta excusa, la acompañaron a su domicilio y le exigieron 900 euros. Al no disponer de efectivo, simularon el cobro con un datáfono para robarle la tarjeta y su código PIN, con la que posteriormente retiraron 1.200 euros de un cajero.

El segundo denunciante explicó que un falso técnico se presentó en su casa para informarle de que "al día siguiente le iban a cambiar el contador" y que, por ello, "tenía que pagar 900 euros en ese mismo momento". Abrumado por la amenaza de un corte de suministro, la víctima le entregó 500 euros en el acto. La colaboración de la empleada del hogar de uno de los afectados fue clave para identificar a uno de los autores y destapar todo el entramado criminal.

El grupo criminal estaba formado por siete personas residentes en Valencia, todas ellas con múltiples antecedentes por delitos similares. La investigación, llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent, ha concluido con la detención de dos de los miembros del grupo, para los que la autoridad judicial ha decretado prisión provisional. A los implicados se les atribuye la pertenencia a grupo criminal y decenas de delitos de estafa y hurto por todo el territorio nacional.