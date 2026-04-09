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Cae el presunto autor de la muerte violenta de un joven de 29 años en Tirgo

La Guardia Civil ha arrestado al presunto implicado en el suceso ocurrido el pasado martes en la calle Real, que pasará a disposición judicial este viernes

Tirgo (Imagen EFE)

EFE 

la calle Real de la localidad riojana de Tirgo

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el

1 min lectura

Un hombre ha sido detenido por su presunta implicación en la muerte violenta de un joven de 29 años de origen marroquí el pasado martes, 7 de abril, en la calle Real de la localidad riojana de Tirgo. Según se ha limitado a informar la Delegación de Gobierno en La Rioja, "el arrestado permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial".

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil continúa con la instrucción de las diligencias para esclarecer por completo lo sucedido, decretándose el secreto de sumario sobre el caso. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TJSR) ha informado que el detenido pasará a disposición judicial este viernes por la mañana ante la Juez de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Haro.

Así ocurrieron los hechos

Los hechos ocurrieron sobre las 17:30 horas del pasado martes, según confirmó el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáenz. Desde el primer momento, el suceso se ha investigado como una muerte violenta. Al lugar acudieron unidades de Seguridad Ciudadana, que intentaron reanimar a la víctima sin conseguirlo.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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