Se buscan voluntarios para sacar a pasear a los perritos de las familias que están en cuarentena, por ser positivos o por haber estado en contacto con un positivo.

Hay familias enteras confinadas o personas que no tienen ninguna opción cercana y necesitan que alguien saque de casa a sus mascotas. En La Rioja Baja ya se ha puesto en marcha una cadena de solidaridad para solucionarlo.

¿Nos echáis una patita? Así comienza la petición de ayuda de Asociación Protectora de Animales Red Ayuda Animal que trabaja en la zona de La Rioja y Navarra.

Debido al aumento de casos de personas en cuarentena, bien porque han dado positivo o bien porque han estado en contacto directo con algún positivo, cada vez más familias necesitan ayuda para atender a sus perritos. Necesitan que alguien pueda sacarles de casa.

Esther Enciso Belloso, presidenta de Red Ayuda Animal, nos ha alerta de esta problemática.

Durante toda la pandemia Red Ayuda Animal ha estado apoyando a familias a sacar a sus perros, sobre todo en Calahorra, con la ayuda de sus voluntarios. Sin embargo, los casos han aumentado de forma considerable y además otros municipios de Rioja Baja también necesitan esta atención para sus perros.

Debido al confinamiento de varias localidades en La Rioja, no hay posibilidad de que los voluntarios se desplacen así que se buscan voluntarios para cada muncipio.

Un llamamiento que ya está obteniendo respuesta a través de las redes sociales. Quienes ya tienen perro se ofrecen como voluntarios para aprovechar esos paseos con más de un can y así ayudar a estas familias para que no tengan un problema añadido. Y para quienes no tienen mascota puede ser una oportunidad extraordinario para saber si quieren poner un perro en su vida.

Quien esté interesado en echar una patita puede contactar con Red Ayuda Animal. Seguro que esta red de ayuda, esta cadena de solidaridad, puede extenderse por toda España. Seguro que hay muchos vecinos y amigos que durante estos meses pasean por las calles de nuestras ciudades y pueblos a ese perrito que hasta hace poco solo se habían encontrado en el ascensor de casa.