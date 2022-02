Bunbury se despide en una emocionante carta: 'Lo que era un placer se ha convertido en dolor y sufrimiento"

En un comunidado, Enrique Bunbury ha anunciado que se baja de los escenarios. El principal motivo es un problema de salud que le "impide desempeñar su actividad con normalidad y que, por lo tanto, le obliga a tomar esta difícil y dolorosa decisión.

En un comunicado oficial, el cantante que fuera líder de los 'Héroes del Silencio' se expresaba así: "Desde hace unos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de 'Mutaciones' en el 15-16 y sobre todo en la de 'Expectativas', en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19".

Asegura que la pandemia y el confinamiento fueron claves ya que "el parón de las giras internacionales, el 20 y el 21, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa", sin embargo continúa diciendo que "lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana".

Acerca de su dolencia, el artista daba algún detalle más: "He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira".

Confiesa que la decisión ha sido "meditada y consciente" a la hora de "abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours" y anuncia también que "los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice".

Bunbury cierra el comunicado agradeciendo a todos los que le han acompañado en esta travesía a lo largo de los años. Recuerda sus conciertos ante 25 personas y ante 250.000 y reconoce que ha tocado en las mejores y peores salas del mundo. Todo "en una época en la que aún no había ni mascarillas ni celulares".

Y finalmente, cerraba de una manera muy emotiva su despedida: "Espero que lo que les pueda ofrecer a partir de ahora les siga interesando mínimamente. Así, también quiero agradecer a mi banda, los Santos Inocentes, y a todo mi equipo técnico y management. Ha sido un gran viaje. Gracias a todos".

La despedida de un grande que se baja de los escenarios y se convierte en leyenda viva de la música española.