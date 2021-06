Un brote de coronavirus en una empresa alimentaria de La Rioja provoca 59 positivos

El brote de covid-19 detectado en una empresa de alimentación de Albelda de Iregua se eleva a 59 afectados, con 30 casos entre los trabajadores y otros 29 producidos fuera del ámbito laboral, en comidas, cenas y otros actos sociales.

El director general de Salud Pública del Gobierno de La Rioja, Pello Latasa, ha comparecido este miércoles en la rueda informativa posterior al Consejo de Gobierno, acompañado por la consejera de Salud y portavoz del Ejecutivo regional, Sara Alba.

Latasa ha alertado de que el número de contagiados del brote de Albelda de Iregua podría aumentar porque hay más personas pendientes de los resultados de las pruebas.

Ha constatado que se ha producido "un cambio de tendencia" en la evolución epidemiológica de la pandemia en la región, con una mayor incidencia de casos entre la población general y un descenso de contagios en los mayores de 65 años, gracias a las vacunas.

A pesar de que la vacunación avanza en La Rioja a buen ritmo, ha insistido en que "no se debe bajar la guardia", porque el aumento de los contagios entre la población, como ha pasado con este brote, demuestra que "no se están cumpliendo las medidas anti-covid".

Por su parte, Alba ha insistido en que "no está todo hecho, no se ha vencido al virus ni se ha conseguido controlar la pandemia", aunque la campaña de vacunación se desarrolla a buen ritmo, no se podrá bajar la guardia "hasta que la totalidad de la población este correctamente inmunizada y protegida".

Además, ha puntualizado que se debe observar cómo les afectan las nuevas cepas a las personas ya vacunadas, porque estas variantes tienen "cierta prevalencia en territorios vecinos", por lo que ha subrayado que hay que ser "cautos y prudentes".

La Rioja continúa en el nivel 2 medio del Plan de Medidas según Indicadores (PMI), mientras que los municipios de Calahorra, Arnedo y Haro siguen en el nivel 3 alto, y se incorpora Navarrete desde el próximo viernes, 4 de junio, por la evolución de sus indicadores epidemiológicos.

La portavoz del Ejecutivo riojano y consejera de Salud, Sara Alba, ha detallado este miércoles, en una rueda de prensa, los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, junto al director general de Salud Pública, Pello Latasa.

Desde el próximo viernes, Fuenmayor dejará de estar en el nivel 3 y pasará al 2, ha precisado Alba.

En La Rioja no habrá toque de queda ni confinamiento perimetral en ningún punto de la comunidad, con la recomendación de reuniones sociales de un máximo de seis personas.

Respecto a la campaña de vacunación, Latasa ha apuntado que este mes de junio va a ser "clave", ya que solo en esta semana se prevén administrar más de 26.000 dosis, una cifra "récord", con primeras y segundas vacunas para la población de entre 50 y 69 años de toda la comunidad.

Ha asegurado que, de seguir a este ritmo, en verano se habrá conseguido el objetivo de inmunizar al 70 por ciento de la población, gracias a que hay muy pocos riojanos que rechazan la vacuna y al "inmenso" trabajo que desarrollan los equipos sanitarios.

El próximo viernes, 4 de junio, se prevé administrar en el Hospital San Pedro de Logroño la segunda dosis a 500 profesionales esenciales menores de 60 años a los que se les puso la primera dosis de AstraZeneca en los meses de febrero y marzo.

La recomendación sanitaria es que se les administre Pfizer en esa segunda dosis, pero si desean completar la pauta con AstraZeneca pueden comunicarlo a través de la nueva página web del Gobierno (https://az2.riojasalud.es), donde también pueden leer el consentimiento informado que deben firmar si quieren AstraZeneca.

El día de la vacunación podrán rubricar ese consentimiento informado en el punto de vacunación que se les asigne, ha dicho Latasa, pero así los equipos sanitarios podrán hacer una previsión de las dosis necesarias y se ganará tiempo a la hora de administrar las vacunas.

Salud enviará un SMS con el enlace a esta página web a todos los interesados, que son unos 14.000, para facilitar así que puedan cumplimentar estos datos y agilizar la vacunación.

Sobre la decisión de la Comisión de Salud Pública de ampliar el uso de la vacuna monodosis de Janssen -que hasta ahora se administra a los mayores de 50 y colectivos vulnerables- a la población de entre 40 y 49 años, Latasa ha indicado que actualmente no se dispone de tantas dosis para ese grupo de edad.

Ha añadido que, según las previsiones para el próximo mes y el final de trimestre, se vacunará a la población menor de 49 con la monodosis pero también con las de ARNm, especialmente con Pfizer, que es de la que se cuenta con más dosis.

Respecto a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que el Ministerio y las comunidad analizarán esta tarde la posibilidad de reanudar la actividad de los locales de ocio nocturno, Alba ha insistido en que la decisión del Gobierno riojano fue mantener cerrado este sector "para ayudar a controlar la pandemia".

Sin embargo, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) autorizó el pasado viernes, 28 de mayo, la apertura de los locales de ocio nocturno, una decisión judicial que el Ejecutivo regional no va a recurrir, porque no desea "judicializar la pandemia".

Ha recalcado que el Gobierno de La Rioja "seguirá tomando las medidas que tenga que tomar" en función de la evolución pandémica, "por duras que sean" esas decisiones.

También ha respaldado que se mantenga el uso de la mascarilla, porque se ha demostrado como una de las medidas "básicas" para protegerse a sí mismo y a los demás de los contagios en esta pandemia, que "no ha terminado".

La ocupación total de la UCI de La Rioja se encuentra este miércoles en el 65,12 por ciento, 7 puntos más que ayer, y la incidencia acumulada a 14 días ha vuelto a subir, al pasar de 175,36 a 181,92 casos por 100.000 habitantes.

Según los datos publicados por el Gobierno riojano, en la comunidad hay 432 casos activos de covid-19, 27 más que el martes, cuando se notificaron 49 nuevos.