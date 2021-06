Trabajadores de Palacios dicen que se les acusa sin pruebas del brote de COVID en esta empresa riojana

Los trabajadores del Grupo Palacios Alimentación, ubicado en la localidad riojana de Albelda de Iregua, se sienten "atacados" y hasta "criminalizados" por el brote de coronavirus registrado en la empresa y saldado por ahora con 77 positivos. Exigen al director general de Salud Pública, Pello Latasa, que demuestre con pruebas por qué les acusó de haberlo propagado en comidas y reuniones fuera del ámbito laboral.

El brote de COVID-19 se detectó, en concreto, en Granderroble Desserts, la planta de postres del grupo que, según los delegados sindicales de los trabajadores, cuenta con estrictos protocolos de seguridad. Por eso, creen que es ahí donde algo ha podido fallar.

Charo Pérez García, del sindicato USO, decía que, con los datos que tienen, puede afirmar que "no hubo comportamientos irresponsables de los trabajadores" y emplaza a Pello Latasa a que demuestre sus acusaciones.

En este momento, según los datos que se han facilitado desde el Gobierno regional, hay 77 los casos positivos, en 14 municipios, derivados del brote. De éstos, 37 son trabajadores de la empresa y 40 se han identificado entre contactos relacionados en otros ámbitos. La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 40 años. Hay dos personas ingresadas, una de ellas en la UCI.

"No somos ni unos fiesteros ni unos irresponsables", ha afirmado Pérez García, quien ha relatado, además, que, desde que se notificó el inicio del brote "hemos ido llamando al menos 17 veces al teléfono que tiene Salud sobre el coronavirus, para informar de la situación de la empresa, y hemos dejado incluso mensajes en el contestador, pero aún estamos esperando una respuesta".

"Nos hemos sentido desprotegidos e impotentes ante esta situación. Queremos criticar cómo funciona el sistema, que no nos ha respondido, y queremos dar voz a los trabajadores, porque nos hemos sentido atacados. No sabemos cuál es la solución, pero en una plantilla de 120-130 personas, tener 28 ó 30 casos es un porcentaje elevado, algo ha fallado. Y 30 personas de la empresa no se han ido juntos a cenar, está claro", ha señalado la representante sindical.