El coladero

El Gobierno de La Rioja tiene que defender La Rioja. La responsabilidad de un ejecutivo autonómico es fortalecer la imagen y la robustez de una región. Fortalecer la identidad, la unidad y la estabilidad de un territorio. Parapetarse hasta el infinito con todos los cimientos posibles por si hay quien pretenda debilitarlos. Para ello es necesaria la contundencia y más personalidad propia, que no tiemble el pulso. La Rioja siempre estará expuesta al nacionalismo periférico del País Vasco y a sus acciones políticas que vienen a ser golpes de efecto para su parroquia por aquello de alimentar el sentimiento de pertenecía a una nación sin estado, Euskal Herria. La Rioja no acudirá a los tribunales para impedir la “política” denominación ‘Viñedos de Álava’. Así se ha acordado este jueves en el Parlamento al rechazar con los votos en contra de PSOE y Grupo Mixto (Podemos-IU) la proposición no de ley presentada por el PP que planteaba ese recurso. El PSOE de La Rioja argumenta su no rotundo a la propuesta del Partido Popular de La Rioja en “no judicializar” esta cuestión que afecta gravemente a la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOC Rioja) y a los viticultores “para no enfrentar territorios”, decía una diputada socialista. Claro, en el País Vasco el PSOE-PSE se une a la reivindicación de los nacionalistas aunque como excusa matizan que solo quieren crear una submarca dentro de la DOC, lo cierto es que la Diputación Foral de Álava está en manos del PNV y PSOE que han apoyado la solicitud de la nueva Denominación. ‘Viñedos de Álava’ es un peaje del PNV a Sánchez, investidura, presupuestos, legislatura completa…La presidenta del Gobierno de La Rioja que es enóloga supongo es contraria a la escisión pero no consta que haya exigido a Pedro Sánchez garantías de que el Ministerio de Agricultura no la autorizará y su partido político vota en contra y se excusa de acudir a los tribunales para frenar el ataque a La Rioja. Una cosa es la lealtad y otra que la Comunidad Autónoma sea el coladero y parece que aquí todo vale. Ni se contesta, ni se combate. Si hay que crear una Denominación que satisfaga en Ferraz y en Sabin Etxea, para eso parece estamos de acuerdo en La Rioja. Si hay que recepcionar al líder del Frente Polisario Brahim Ghali por la puerta de atrás del Hospital San Pedro de Logroño y registrarlo con un nombre falso, también estamos de acuerdo. Aquí chitón, un coladero.