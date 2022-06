La elaboración de la nueva ordenanza de terrazas de Logroño vuelve a generar polémica. La Asociación Hostelería Riojana, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja (FER), niega haber recibido el borrador de la ordenanza, tal y como ayer afirmó el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño.

Así lo dijo Kilian Cruz-Dunne al referirse a la aprobación del padrón fiscal de la tasa por instalación de terrazas. Este asunto, señaló Cruz-Dunne, "se enmarca en la actuación del Ayuntamiento, donde se ha trasladado a la hostelería el borrador del nuevo marco normativo" y además, “se trabajará en la nueva ordenanza para consolidar en las terrazas de manera futura” con un borrador "que está abierto a múltiples características, pero cuando todos los puntos se cierren, se dará a cuenta de las cuestiones que hay en ese papel”.

Es más, el portavoz aseguró que mantenían "constantes conversaciones" con Hostelería Riojana. "El Consistorio logroñés mantiene una relación continua con la federación de hostelería" para habilitar la nueva normativa, por lo que “está institución está sujeta a todas las consideraciones y cuestiones que se trasladen desde la hostelería”.

El presidente de la Asociación Hostelería Riojana, Francisco Martínez Bergés, niega la mayor: ni han recibido el borrador, ni se ha establecido diálogo alguno con el Consistorio logroñés. "No es de recibo que, a estas alturas, ya en el comienzo del verano, no se haya producido este debate y no tengamos noticia alguna sobre la nueva regulación de las terrazas", explica Martínez Bergés.

Hostelería Riojana de la FER también afirma que ya ha realizado y remitido al Ayuntamiento algunas propuestas que, de momento, no han obtenido respuesta alguna. Hostelería Riojana insiste en que es "absolutamente fundamental convocar cuanto antes las reuniones necesarias entre el sector y el Ayuntamiento de Logroño para no continuar con esta incertidumbre que no es buena, ni positiva para nadie".