Marqués de Murrieta de Logroño obtiene el premio "Best Of Wine Tourism Internacional 2023"

Marqués de Murrieta (Logroño, La Rioja) ha recibido el Best Of Wine Tourism Internacional 2023 durante la celebración en Mendoza, Argentina, de la conferencia anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC). Este premio se suma al Best Of Wine Tourism 2023 recibido en Bilbao-Rioja en la categoría de Arquitectura, Parques y Jardines.

La empresa riojana ha sido premiada, en especial, por «la impecable integración de la nueva bodega de Marqués de Murrieta en el entorno histórico-arquitectónico-patrimonial del Castillo de Ygay, consolidándose como un destino enoturístico de referencia a nivel mundial».

El jurado ha considerado que a la inauguración de esta nueva bodega se añaden también otros factores «de gran valor y prestigio». Por un lado, la coincidencia con el 170º aniversario de Marqués de Murrieta (1852-2022) «demuestra un liderazgo mantenido y realzado con el paso de los siglos».

Asimismo, explica el jurado, «se suman los recientes reconocimientos al más alto nivel internacional». Recientemente, uno de los vinos de la bodega, Castillo Ygay Gran Reserva, fue nombrado como mejor vino del mundo por uno de los medios más respetados del sector, Wine Spectator, siendo la primera vez que un vino español alcanza este hito.

Durante este 2022, su directora técnica, María Vargas, también fue elegida "Mejor enóloga del mundo" en los Wine & Spirits Awards.

Este mismo año, se han contado, además, otros grandes reconocimientos, como la Cruz de la Orden del Dos de Mayo, la máxima distinción que concede la Comunidad de Madrid, por la apuesta por la excelencia e internacionalización de Marqués de Murrieta; y el acceso de la bodega al top 10 mundial de bodegas con mayor número de cien puntos Parker, otorgados por la guía The Wine Advocate, propiedad de otra corporación adalid de la excelencia, Michelin.

El premio ha sido recogido, en nombre de todo el equipo, por José Carlos García, director de Marketing y Comunicación de Marqués de Murrieta, acompañado en un momento tan especial por el presidente de GWC Bilbao-Rioja y vicepresidente de la red internacional GWC, Juan Mª Sáenz de Buruaga.

Los once ganadores del Best Of Wine Tourism Global Award (uno por capital mundial del vino) representan «lo mejor de los mejores», en cuanto compiten con las empresas excelentes de enoturismo de las once regiones vinícolas más prestigiosas de los cinco continentes. Las once Capitales Mundiales del Vino son: Adelaida (Australia Meridional), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo | Cape Winelands (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz | Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco | Valle de Napa (EEUU), Valparaíso | Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).