'La Bitácora' ofrece esta tarde en Logroño una radiografía de España desde una perspectiva exterior

El centro cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño, acogerá esta tarde, a partir de las siete, una nueva entrega del ciclo de conferencias de 'La Bitácora'.

Lleva por título 'Radiografía moral de la sociedad española. Una visión desde el exterior', y va a ser ofrecida por un directivo de algunas de las mayores multinacionales del mundo de los negocios, que ha vivido fuera de España durante los últimos 25 años.

Una persona que en la actualidad preside la mayor red católica de medios del mundo y que será el encargado de ofrecernos una radiografía bastante aproximada de la situación social en nuestro país.

Se trata de José Carlos González Hurtado y con él hemos hablado este mediodía en 'Herrera en COPE Rioja' de la felicidad con mayúsculas, de cómo era y cómo es España en la actualidad y de cual es el papel de los medios de comunicación en nuestro país.

Aquí puedes escuhar la entrevista completa.

¿Crisis moral en España?

“No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”, decía Ortega y Gasset al analizar la situación de la España de su época, y recuerda el propio ponente en el díptico introductorio de su ponencia de esta tarde.

"Eso es lo que ocurre cuando no se quieren analizar con profundidad los problemas. Cualquier observador de la realidad española puede percibir que estamos pasando una crisis que tiene muchas ramificaciones: económica, social, política... pero, en el fondo, no acertará en el diagnóstico de la situación, si no acierta a analizar la crisis moral que afecta a la propia identidad de España".

"Nuestro país es, posiblemente, la nación con la historia más fascinante y más gloriosa del mundo, no sólo en hechos heroicos, conquistas inauditas y victorias legendarias, sino en la altura moral demostrada por sus gobernantes y su pueblo. Las Leyes de Burgos y de Valladolid en 1512 y 1513 sobre los derechos de los nativos americanos, la creación del Derecho Internacional, el constante intento durante siglos de ajustar las leyes y la acción del gobierno de la Nación a lo que es moralmente correcto y justo es una característica hispana de casi toda su historia".

"Por otro lado el relativismo y la arbitrariedad devienen en desventura para el ser humano y en desencanto para la sociedad. Y los medios de comunicación no han sido inocuos en este deterioro de la sociedad. En España la mayoría de los medios y la totalidad de las televisiones tienen un alineamiento con una ideología que podría calificarse de relativista, anti-cristiana y post modernista. Propugnan contravalores a veces de forma explícita y a veces veladamente que proponen modelos, verdades y bondades que una vez adoptados son coadyuvantes a la situación de decaimiento de la sociedad".