Ciudadanos critica que el calendario de escolarización establecido por el Gobierno de La Rioja, en el que se han modificado las fechas y se cierra este 25 de febrero, "no es igualdad de oportunidades, ni justicia social, a pesar de la propaganda realizada, sino igualdad de resultados y mediocridad. En La Rioja ha nacido una nueva plataforma educativa y su nombre es 'Andreu elige su cole'. No pienses, no busques, no valores y no compares colegios. En resumen, no elijas con libertad porque la escolarización exprés ha llegado para esto", ha denunciado en COPE Rioja la diputada regional Belinda León.





"La baja natalidad está marcando y ayudando, lamentablemente, por está vía, a que se disminuyan las ratios en las aulas. Pero hay localidades y centros que teniendo la demanda cubierta, como en el caso de los colegios de Alfaro, Salesianos en Logroño o Santo Domingo, los padres se están movilizando aún más y están mostrando su rechazo al proceso de escolarización que entró en vigor el año pasado y al que califican como frívolo e impersonal", ha reprochado la diputada.

De esta forma, León manifiesta que "no hay nada más discriminatorio que obstaculizar por motivos ideológicos la libertad de las familias y centros para que no puedan abordar la escolarización con tranquilidad, reflexión y visión de futuro".

La formación liberal considera que el propósito de las políticas educativas del Gobierno de Andreu es que los centros, públicos y concertados, no tengan tiempo de transmitir bien sus proyectos docentes y que las familias no tengan tiempo para conocerlos, evaluar y decidir con libertad.

Este año la consejería de Educación no solo ha limitado las opciones de las familias, sino que ha propiciado que las condiciones de elección de las familias sean aún más estresantes en todos los centros, tanto de la red pública como de la concertada. Y León ha querido poner el acento en que estos cambios en el proceso de escolarización responden "a los intereses particulares del acuerdo de Gobierno entre el PSOE e IU-Podemos y no a los de las familias".