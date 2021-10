"La presidenta Concha Andreu es excesivamente triunfalista". Con esta rotunda afirmación ha resumido la diputada regional de Ciudadanos, Belinda León, el discurso pronunciado hace ahora una semana por la jefa del Ejecutivo regional durante el debate sobre el estado de la región.

"Al final, no deja de ser una manifestación propagandística de su gestión, cuando todos sabemos que ella no se mueve un ápice si no se lo marca antes su socia de Gobierno, Henar Moreno", ha dicho la diputada naranja en alusión al pacto existente entre PSOE y Unidas-Podemos.

"Lo que tendría que hacer la señora Andreu es pisar un poco más la calle, porque parece que está medida en una burbuja que en absoluto es la realidad que percibimos el resto de los riojanos. No hubo autocrítica ni tampoco una exposición real de la situación, por eso decimos que sólo hizo hincapie en dar autobombo a su gestión", ha señalado la diputada naranja.

También se ha pronunciado León sobre la visita girada ayer jueves a La Rioja por la ministra portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, con la intención de constituir una comisión bilateral de cooperación entre la Administración del Estado y la regional para abordar, según parece, asuntos pendientes. "Lo cierto es que tenemos un Gobierno que está en constante período de reflexión. Llevan dos años reflexionando y hablando del ferrocarril, la alta velocidad, del efecto frontera y de otras cuestiones que no terminan nunca de sustanciarse. Por ello le pedimos a la presidenta de La Rioja que no rinda pleitesía al gobierno sanchista y que todas esas conversaciones se traduzcan en hechos", ha concluido León.