El Banco de Alimentos de La Rioja cerró 2020 con récord de kilos de alimentos recogidos y destinatarios

El Banco de Alimentos de La Rioja cerró 2020, el año de la pandemia del coronavirus, con cifras récord de kilos de alimentos entregados, destinatarios finales y dinero recibido.

Por un lado, se distribuyeron 1.376.816 kilos de alimentos, que son 26.000 kilos más que los entregados en 2019. Por otro lado, esos alimentos fueron entregados a 74 entidades y a 10.219 beneficiarios, lo que supone haber atendido el año pasado a 1.038 personas más.

Otra fuente de financiación, en 2020, fueron las donaciones, que supusieron casi 175.000 euros. Dinero en el que el Banco de Alimentos no incluye lo aportado en la VIII Gran Recogida (381.800 euros), otra cifra récord conseguida el año pasado, con los que va a poder ir comprando hasta 477.254 kilos de alimentos.

En este caso, los 73 diferentes establecimientos que participaron en la Gran Recogida ‘nos abrieron una cuenta’ y según lo que fue donando cada ciudadano, vamos solicitando alimentos que nos faltan o aquellos que son de consumo más inmediato, “lo que nos dará aire para poder seguir desarrollando nuestra labor en los próximos seis meses sin sobresaltos”, afirma el presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo.

“Al fin y al cabo -concluye el presidente del Banco de Alimentos- ha sido un año muy complicado para todos, cuyas consecuencias las seguimos viviendo día a día. El deseo de los voluntarios, como ya he podido repetir en diferentes ocasiones, es que el año pasado, no sea recordado como el de la pandemia sino como el año de la solidaridad, al tiempo de mostrar el mayor de los respetos a las personas que, desgraciadamente, nos han abandonado en este tiempo, y a cuyas familiares no podemos por menos que acercarles nuestro cariño y acompañamiento