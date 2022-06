Balance positivo de San Bernabé del alcalde de Logroño porque "la gente ha vuelto a disfrutar en la calle"

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, se ha mostrado “satisfecho” con la participación de los diferentes colectivos en las fiestas de San Bernabé y con el cumplimiento del Voto. El buen ambiente en las calles de la ciudad y la programación de actos para todos los públicos han sido las claves, a su juicio, de estos días festivos.

"He visto mucho compromiso y empeño por parte de los colectivos y estoy contento por ello. Los actos instituciones y el voto han sido multitudinarios, entre ellos las luminarias, el reloj de San Bernabé, los banderazos…”, ha indicado Hermoso de Mendoza. “La fiesta va creciendo, tuvimos la suerte de vivir la novena sinfonía de Beethoven y las fiestas nos han hecho recuperar lo que no vivíamos desde el año 2019. Me siento satisfecho por esto. La gente ha disfrutado y ha recuperado la tradición y el Voto está más vivo que nunca”.

Según ha afirmado el alcalde de Logroño, "la ciudad ha vuelto a recuperar el pulso, la gente ha vuelto a disfrutar de la fiesta en la calle, si bien, ha reconocido que "tras dos años sin hacer una fiesta con tantos actos, hay cosas que pulir y mejorar, algún desajuste de horarios o cosas puntuales", pero ha recalcado su "satisfacción y alegría, porque se ha vuelto a recuperar el pulso" festivo en la ciudad.

Para el primer edil, ha habido "momentos muy especiales" en estas Fiestas de San Bernabé 2022, como las 'Luminarias' "con la calle Portales con gran cantidad de gente recuperando esa tradición" o la vuelta del Reloj de San Bernabé, sin olvidar sus primeros 'Banderazos' como alcalde o "cómo lo han pasado los críos y la incorporación de la juventud, más allá de la noche".

Por otra parte, el concejal de Festejos, Kilian Cruz, ha valorado la celebración de las fiestas, "que se han celebrado con total normalidad tras la suspensión de los dos últimos años obligada por la pandemia de la Covid-19".

Kilian Cruz se ha referido especialmente al Voto de San Bernabé en un año en el que se ha cumplido su quinto centenario. "Lo hemos estudiado y trabajado desde el punto de vista histórico y pedagógico con la realización de un audiovisual dirigido por el Archivo municipal y con un suelto elaborado en colaboración con la Asociación de la Prensa de La Rioja, al igual que hicimos el año pasado con la primera edición del suelto del V Centenario del Sitio de Logroño, que se ha repartido por los colegios de la ciudad", ha indicado.

Precisamente los elementos del Voto han resultado también "actos multitudinarios que se han desarrollado en un ambiente familiar con total normalidad", como ha destacado el concejal de Festejos, "especialmente las luminarias, con un excelente ambiente intergeneracional en la calle Portales que, después de disfrutar del Reloj de San Bernabé en el Ateneo, decidieron participar en este acto".













