Logroño registró en 2021 un total de 1.118 accidentes de tráfico saldados con 1 fallecido y 278 heridos

Logroño registró el año pasado 1.118 accidentes de tráfico, que se saldaron con 1 fallecido (un conductor) y 278 heridos, entre ellos 85 involucrados en 78 atropellos, según revela la Memoria de Atestados de la Policía Local. Los accidentes se produjeron, en su mayoría, por la falta de atención en la conducción (463); 103 se produjeron sin que se hubiera cometido ninguna infracción; por no mantener intervalo de seguridad (78), por circular hacia atrás sin precaución (74); por no cumplir la señal de ‘Ceda el paso’ (60), por no respetar la prioridad (56) y por no respetar la prioridad en el cambio de carril (42).

En general, hubo un incremento del 35% respecto a 2020, algo lógico por los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus, pero si se compara con los datos del año 2019, hablamos de una reducción del 20%.

Octubre fue el mes con más siniestralidad, y por días de la semana, lo fueron los miércoles y viernes. En cuanto a las calles con más siniestros, figuran Salustiano Olózaga (la circunvalación), Chile, Avenida de la Paz y Avenida de Madrid.

Si nos centramos en los atropellos (un total de 78 con 85 heridos), la mayoría se registraron en las calles Marqués de Murrieta, con seis, y Duques de Nájera, con cinco. Tras ellas, se sitúan Carmen Medrano (4), Avenida de la Paz, Gonzalo de Berceo y Portillejo (3) y Avenida de la Sierra, el cruce de Pérez Galdós con Labradores, República Argentina y Cantabria (2).

“Cualquier atropello o cualquier accidente de tráfico en el que haya víctimas es una cifra inaceptable para este equipo de Gobierno. El propio concejal de Desarrollo Urbano Sostenible lo ha dicho en alguna ocasión: una persona atropellada también sería una cifra inaceptable”, ha señalado la concejala de Convivencia, Eva Tobías, para quien, además, el dato de los atropellos es más grave, “porque la mayor parte se producen en los pasos peatonales, de ahí que nuestra mirada está en conseguir cero víctimas en vías urbanas. Por ese motivo, estamos haciendo un esfuerzo importante por mejorar la seguridad en los pasos de cebra existentes y por crear nuevos en distintos lugares de la ciudad”.

Por tipo de vehículo, los turismos (1.660) estuvieron detrás de la mayor parte de los accidentes. A continuación, figuran furgonetas (85), motocicletas (78) y bicicletas (52).