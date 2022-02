El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos (GPCs) La Rioja, Pablo Baena, ha denunciado esta mañana en el Parlamento autonómico que en La Rioja "no sólo existe una crisis económica y social debido a la pandemia, sino que también es democrática fruto de las maneras con las que Gobierno socialista y sus socias de IU-Podemos están gestionando las instituciones".

La formación naranja, cuyo portavoz ha pasado este 11 de febrero por los micrófonos de COPE Rioja, recuerda que la cámara regional, hasta ayer que hubo pleno, ha estado cerrado 3 meses durante los cuales "la oposición no ha podido ejercer su labor de control al Gobierno de Andreu", no respetando así el acuerdo existente alcanzado con la profesionalización de la cámara para realizar plenos semanales. "En esta legislatura hemos llegado a ver cómo el presidente del Parlamento asaltaba una comisión para imponer el criterio de su grupo parlamentario", ha subrayado Baena.

Baena insiste en que las comisiones de tramitación de las leyes "están siendo un auténtico atropello. Se han reducido los tiempos y los plazos a la mínima expresión. Y todo eso está dificultando el trabajo que hacen los diputados para tratar de realizar una eficiente labor", ha censurado.

El portavoz ha puesto como ejemplo lo sucedido el pasado miércoles en la aprobación del dictamen de la Comisión sobre la Ley Trans. "Con apenas 24 horas se facilitó a los grupos parlamentarios el informe del Consejo Consultivo que debían ser estudiado para posicionarse. Por contra, PSOE e IU-Podemos convocaron de urgencia la comisión. Esto no son formas de trabajar, porque lo que están haciendo es atropellar al Parlamento con la intención de sacar adelante el máximo número de leyes posible".

Baena ha destacado que "en el tiempo que llevamos de legislatura, el Gobierno de Andreu tan solo ha sacado dos leyes adelante, y una de ellas, que fue la Ley de Mecenazgo, tiene puntos que son inconstitucionales. Todo esto ocurre porque no se está pudiendo realizar un buen trabajo en la Cámara fruto de esta crisis democrática que está imponiendo el PSOE e IU-Podemos", ha subrayado.

"Esta misma semana, a través de un informe elaborado por 'The Economist', hemos conocido que España cae dos puestos más en el índice de calidad democrática y que ya no somos una democracia plena. Pero es que aquí en La Rioja, no hace falta que venga 'The Economist' a realizar un estudio, ya lo denunciamos nosotros. La realidad es que hay graves defectos en la tramitación que se hace en el Parlamento de La Rioja, fruto del atropello del PSOE e IU-Podemos", ha concluido Baena.