Ayuntamiento de Logroño, Fundación Caja Rioja y Algaida convocan el XIII Premio Logroño de Narrativa

La concejal de Comercio, Cultura y Turismo, Pilar Montes, el director de Algaida Editores, Miguel Ángel Rodríguez Matellanes, y el jefe de Patrimonio de la Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos, han presentado las bases del XIII Premio Logroño de Narrativa, que celebra la quinta edición del Premio para Jóvenes Escritores y mantiene su cuantía económica. El premio está dotado con 20.000 euros y el fallo se hará público a finales de 2019.

Las obras tendrán una extensión no inferior a 100 DIN A-4 (210.000 caracteres, espacios incluidos) ni superior a 300 DIN A-4 (630.000 caracteres), impresas por ambas caras y convenientemente encuadernadas o cosidas. De cada original se remitirá una copia en papel y otra en soporte digital (Word, OpenWord, PDF o compatibles, en disco compacto o lápiz de memoria).

La presentación al certamen supone la autorización del autor a la organización del premio para reproducir los ejemplares de la obra necesarios para el desarrollo de estas bases, que serán destruidos tan pronto como concluya el proceso de selección.

Los originales se remitirán a Algaida Editores, Av. San Francisco Javier 22, 5.ª planta, 41018 Sevilla (España), indicando en lugar visible «XIII Premio Logroño de Narrativa», hasta el 17 de junio de 2019.

Las obras se presentarán sin firmar, exentas de cualquier signo o marca que indique la identidad de su autor, y acompañadas de un sobre o plica en cuyo exterior aparezca el título o lema y seudónimo adscritos a la obra; en el interior de la plica deberá consignarse el nombre completo del autor, junto con sus señas y número de teléfono, así como un breve curriculum y una certificación escrita declarando que no se hallan comprometidos los derechos de la obra, ni pendiente ésta de resolución en ningún otro certamen. No se admitirán envíos a cobro revertido ni que supongan el pago de cualquier cantidad (ya sean recargos, impuestos, etc.) por parte de la organización.

V Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores

Los autores participantes en el XIII Premio Logroño de Narrativa que hayan nacido con posterioridad al 1 de enero de 1984 y publicado como máximo una obra, también podrán optar a la mención Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores.

Dicha mención será otorgada por el jurado una vez fallado el premio entre las obras finalistas que hayan manifestado su deseo de optar a la misma.

La mención Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores consistirá en la publicación de la obra ganadora y su promoción junto con el ganador del XIII Premio Logroño de Narrativa, previa firma del preceptivo contrato de edición según las condiciones establecidas para este certamen.

Los autores que deseen optar a la mención Logroño Joven deberán indicar claramente en el exterior de la plica “también opta al premio logroño de narrativa para jóvenes escritores”. Así mismo, en el interior de la plica se incluirá fotocopia del documento de identidad o pasaporte que permita comprobar la edad del aspirante.