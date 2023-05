El Ayuntamiento de Logroño entrega sus galardones 'Convivencia en la diversidad 2023'

El Ayuntamiento de Logroño entrega este 11 de mayo, en el marco de los actos de celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural, los galardones ‘Convivencia en la diversidad 2023’, con los que se reconoce el compromiso de iniciativas ciudadanas que visibilizan de forma positiva la riqueza y la ventaja que aportan la diversidad y la convivencia intercultural.

El concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, Iván Reinares, ha informado en COPE Rioja que este acto público, abierto a la ciudadanía, se desarrollará en el patio de La Gota, a partir de las 19:00 horas. “Con estos reconocimientos, a través de la estrategia municipal ‘Logroño intercultural’, se reconoce un año más a diferentes iniciativas de la capital riojana por contribuir a la construcción de una ciudad plural, inclusiva y orgullosa de su diversidad”, ha destacado el edil.

El objetivo de los premios 'Convivencia en la diversidad 2023', ha indicado, “es valorar y dar a conocer iniciativas ciudadanas que proyectan una concepción positiva de la diversidad, desmontan prejuicios y estereotipos y refuerzan la oportunidad, riqueza y ventaja que aporta la diversidad”.

Según el concejal, el proceso de valoración de las iniciativas ha tenido en cuenta criterios de relevancia, impacto en la sociedad, innovación, sostenibilidad y replicabilidad, de acuerdo con el Programa de Ciudades Interculturales.

En esta edición 2023, los galardonados son los siguientes:

CIUDADANÍA:Los libros de la Biblioteca Humana. Por la generosidad de trasmitir sus vivencias como muestra de la riqueza que aporta la diversidad en la sociedad logroñesa, desmontar prejuicios y estereotipos, invitándonos a “no juzgar el libro por la portada”, no juzgar a las personas por su aspecto, raza, cultura, creencia,… y para fomentar el pensamiento crítico y la apertura a otras culturas.

CULTURA: La Asociación Juvenil Teatral "ON & OFF": Por desarrollar proyectos relacionados con el desmontaje de estereotipos, bulos y prejuicios sobre la diversidad y propiciar la interacción positiva entre jóvenes de diferentes procedencias a través de intercambios y encuentros internacionales. Por trabajar por la no discriminación y fomentar entre la juventud los principios de la interculturalidad a través del teatro.

HOSTELERÍA: Restaurante Ajo Negro: Por su apuesta por la cocina de fusión, mezcla de ingredientes, técnicas y culturas gastronómicas, como símbolo de integración y del enriquecimiento que aporta la diversidad cultural.

DEPORTE: Rugby Club Rioja. Por su apoyo a la diversidad en el deporte base y por combatir la discriminación fomentando la igualdad de oportunidades y transmitiendo los valores del deporte como motor cohesión y de ejemplo de respeto, conocimiento mutuo y empatía.

EMPRESA: Aromas y semillas: Por incluir en la filosofía de la empresa la contratación de personas de diversidad cultural y facilitar el acceso al empleo a personas con menos oportunidades; al considerar que los equipos de trabajo diversos enriquecen a la propia empresa, a las personas que trabajan en ella, y a la sociedad porque amplían las posibilidades, generan sinergias, amplían mercados y productos...

EDUCACIÓN: Study Hall, por la apuesta educativa de intervención diferenciada e individualizada en la que se atiende la diversidad cultural de cada persona, valorándola y teniéndola en cuenta en el proceso de aprendizaje, y aportando prácticas y valores de las culturas de procedencia de sus impulsores.