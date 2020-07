El Ayuntamiento de Logroño anima a engalar ventanas y balcones con la bandera de la UDL

La ciudad de Logroño lucirá la bandera de la Unión Deportiva Logroñés (UDL) en diferentes edificios, a partir de los próximos días, con el objetivo de animar al club riojano, que buscará el ascenso a Segunda División de fútbol el próximo 18 de julio, en Málaga, a partido único contra el Castellón. El encuentro se disputará a partir de las diez de la noche.

Los logroñeses podrán dejar mensajes de ánimo para apoyar el ascenso de la UDL a Segunda División en unos grandes paneles que se instalarán en Las Norias y Lobete. Además, el Ayuntamiento colocará la bandera del club en la fachada del edificio consistorial y se adornará de blanquirrojo los centros deportivos municipales de Lobete, Las Gaunas y La Ribera, así como en la Plaza de la Diversidad.

"Tenemos la oportunidad de subir a Segunda División A y el Ayuntamiento y Logroño Deporte vamos a estar prestando todo nuestro ánimo y apoyo para conseguir este hito histórico. Estamos hablando de un sentimiento, de una afición arraigada en el corazón y en las señas de identidad de nuestra ciudad, pero también de promoción y progreso económico para Logroño", según indicó el portavoz del Gobierno Municipal, Kilian Cruz.

Por otra parte, el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, ha animado a los vecinos de Logroño a engalanar sus balcones y ventanas con la bandera de la UDL.

El vicepresidente de la UDL, Juanjo Guerreros, lamenta que no se haya podido concretar la instalación de la una zona de aficionados para que, con las medidas de seguridad apropiadas, se pudiera seguir en directo el partido del día 18. "Se han mantenido intensas conversaciones con la plataforma de streaming que tiene los derechos de retrasmisión para este play off, pero sus responsables no han permitido su proyección excepto para grupos muy limitados", expolicó Guerreros.