La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha repasado este mediodía en COPE Rioja diversas cuestiones de actualidad relacionadas con su municipio. En primer lugar ha mostrado su "preocupación" por la incidencia del COVID en La Rioja, a pesar de que los datos de este martes dejan en la segunda ciudad de la región 12 casos activos menos que en la jornada de ayer, hasta situarse en 162. No obstante, la primera edil ha insistido en la idea de que "ningún Gobierno quiere tomar este tipo de medidas. Ahora bien, la alternativa es permitir que la gente se contagie, colapse el sistema sanitario y fallezca. Y eso es algo que no queremos nadie. Así que no quedan más opciones que respetar las normas y evitar, de forma individual, el contagio por COVID".

Seguidamente se ha referido a diversos proyectos urbanísticos que ya han comenzado a ejecutarse en Calahorra, una vez aprobado el presupuesto municipal para este ejercicio. "Tenemos en ejecución la obra de consolidación de la muralla romana, en la cuesta de Juan Ramos, que es una obra importante para poner en valor nuestro pasado. También avanza la urbanización de la calle Eras y la obra de la calle Arrabal ya está licitada en la zona de la catedral para sustituir los colectores y mejorar el saneamiento de toda esa zona".

Garrido ha recordado también que desde el Ayuntamiento se ha organizado un programa especial para el carnaval de este año. "Pensando en los más pequeños se han convocado concursos online para que se puedan disfrazar en casa y enviar sus fotos al concurso, de forma que los premios serán bonos de compra para el comercio local, con el fin de fomentar las comprar en Calahorra".