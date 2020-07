El Ayuntamiento de Calahorra, por medio de la concejalía de obras, ha adjudicado el contrato para el pintado de la señalización horizontal de la ciudad, que tiene como objetivo un adecuado mantenimiento de la vía pública para una correcta ordenación de la circulación de vehículos y peatones.

Este contrato, tal y como ha recordado este mediodía en COPE Rioja la alcaldesa Elisa Garrido, no se licitaba desde 2014 puesto que la pasada legislatura no se realizó la contratación que debería de haberse hecho en 2016.

A consecuencia de ello, buena parte de la señalización de la ciudad está en mal estado, con marcas parcialmente borradas o con un mal aspecto estético. Además, la menor reflectancia de la pintura dificulta la visibilidad y una buena ordenación del tráfico. Sucede también, según informa el Ayuntamiento, que algunas de las marcas viales no se replantearon correctamente con el anterior contrato, habiendo pasos de cebra no coincidentes con los rebajes de las aceras o algunas plazas para personas con movilidad reducida no son accesibles de acuerdo a la ley.

Precisamente, el nuevo contrato prevé la creación de 27 nuevas plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Para ello, la concejalía de obras ha realizado una exhaustiva evaluación de todas las plazas existentes, ha atendido todas las solicitudes que los vecinos de diferentes zonas de la ciudad habían trasladado al consistorio en los últimos años y ha tenido en cuenta las necesidades establecidas por el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento de Calahorra.

Los trabajos consistirán en el repintado de las marcas existentes, el pintado de nueva señalización así como el borrado de la existente y que no sea necesaria. Se incluye también todo tipo de señales que puedan existir sobre la calzada.

La adjudicación de este contrato estaba prevista durante los meses que ha durado el estado de alarma. Finalmente, el contrato fue adjudicado a la empresa TEVASEÑAL, S.A. por el precio de 102.530,23 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución del contrato será de dos años.