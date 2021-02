El Ayuntamiento de Alfaro advierte a la población del riesgo que supone celebrar hoy el 'Jueves de Lardero' en compañía de no convivientes.

Por ello, el alcalde, Julián Jiménez Velilla, ha recomendado en COPE Rioja "comerse la culeca en casa para evitar contagios". De hecho, el Consistorio hacía público el siguiente comunicado en el día de ayer:

"Con motivo de la situación sanitaria actual y de la normativa decretada por el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Alfaro recuerda que el Día de la Culeca es una jornada con gran tradición para toda la ciudadanía alfareña, pero en estos tiempos con la crisis sanitaria actual es inviable celebrarlo. Es por ello que pedimos a toda la ciudadanía que no realicen reuniones entre no convivientes, así como que no acudan al monte de la Plana. Debemos evitar el máximo posible los contactos entre no convivientes. Durante este día existirá un dispositivo especial de Policía Municipal para controlar la ciudad (cuartos, bajeras, casillas, viviendas…) y el monte de la Plana. Sabemos que una gran mayoría de ciudadanos alfareños están siguiendo las medidas a rajatabla y sabemos el esfuerzo personal que eso conlleva, es por ello que os pedimos no relajarnos ante esta nueva celebración. Ojalá el próximo año podamos celebrarlo como se merece y como nos gusta".

Movilización de comerciantes y hosteleros

El primer edil también se ha referido a la nueva movilización convocada por el comercio local para este próximo sábado. Y ha dicho "entender" los actos convocados por comerciantes y hosteleros, "que ya están hartos de seguir sin ingresos". Por ello ha reclamado también a la Administración la puesta en marcha de medidas económicas que sirvan para paliar esta difícil situación.

En lo que al Ayuntamiento se refiere, Jiménez Velilla ha nombrado iniciativas como el 'bono comercio', que volverá a ponerse en marcha el próximo mes de marzo con una partida presupuestaria muy superior a la del año pasado, o la exención del pago, a comerciantes y hosteleros durante todo el año 2021, de la tasa de ocupación de vía pública (terrazas).

Por último, ha confirmado que ya se han cubierto las tres plazas de médico que estaban vacantes en el centro de salud de la ciudad.