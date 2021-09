El Ayuntamiento de Logroño, través de la Concejalía de Desarrollo Urbano Sostenible, organiza la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre con un programa completo de charlas, mesas redondas, cortes de tráfico, gratuidad en el autobús urbano y en el sistema de préstamo BicLog.

La campaña elegida este año por la Comisión Europea es “Movilidad sostenible, saludable y segura” y el lema: "Por tu salud, muévete de forma sostenible".

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡El día sin coches!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.





El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha afirmado en COPE Rioja que “el modelo de ciudad que impulsamos pasa por invertir la pirámide de la movilidad, desincentivar el uso del coche, potenciar el uso del transporte público, crear itinerarios ciclistas y calles donde puedan convivir los diversos modos de movilidad con la logística necesaria en una ciudad. Logroño, como el resto de ciudades, y esto es algo que me han escuchado en alguna ocasión, será sostenible o no será. Logroño -ha dicho el edil- será una ciudad con una movilidad sin emisiones, segura y saludable o no será”.

Cortes al tráfico

Del 17 al 23 de septiembre se realizará un filtro modal en las calles Muro de Cervantes, Muro del Carmen, y en avenida de Navarra dirección sur, dejando únicamente a los modos sostenibles como el transporte público, bicicletas y VMP. “Este corte, que es similar al del año pasado, es la experiencia piloto de uno de los proyectos finalistas en el concurso de ideas para la pacificación el entorno de la Glorieta y conseguir unir las cien tiendas con el Espolón y el instituto Sagasta con el centro Histórico”, ha explicado Caballero.

También durante toda la semana se señalizarán los aparcamientos del Palacio de los Deportes y el de las instalaciones de Cantabria como aparcamientos disuasorios con parking. Para mejorar la conexión al centro del 18 al 24 se reforzará la Línea 9 (Pradoviejo-Las Norias) para ofrecer frecuencias cada 10 minutos.

El autobús urbano será gratuito el día 22 y durante toda la semana el servicio municipal de bicicleta BiciLog será también de uso libre. También se realizará una experiencia de servicio de reparto sostenible a domicilio del comercio local los días 20 y 22.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Del mismo modo que el año pasado, el Ayuntamiento de Logroñopondrá a disposición del comercio local un servicio de ciclologística y la plataforma de Revoolt para gestionar los encargos, todo ello de manera gratuita.

El día 16 de septiembre se han programado charlas sobre espacio público (de 9:30 a 11:00 horas), movilidad laboral (de 11:30 a 13:00 horas) y de educación. El día 17 las charlas serán sobre logística y turismo.

Toda la información está disponible en la web logrono.semueve.org.