Reajuste para que el autobús salga de Santo Domingo de la Calzada hacia Logroño a las 7 horas

A partir del próximo lunes 4 de octubre, una línea de autobús saldrá de Santo Domingo de la Calzada a las 7 horas, en lugar de a las 7.15 horas, hacia Logroño "para que, sobre todo, la puedan aprovechar los jóvenes y estudiantes", según ha anunciado hoy el alcalde de la localidad, David Mena.

La Alcaldía calceatense llevaba tiempo intentando solventar este problema que, tal y como apunta el equipo de Gobierno en un comunicado, "se escapa al ámbito municipal, pero que había que intervenir. Contactando con la Consejería correspondiente del Gobierno de La Rioja y, sobre todo, con la propia empresa, se ha mediado para entre todos solventar, en la medida de lo posible, esta carencia de líneas, que recordemos son de competencia y ámbito estatal".

De momento, se ha dado este primer paso, reajustando la línea que salía de Santgo Domingo de la Calzada, a las 7.15 am, trasladándola a las 7:00 am para que los estudiantes tengan una posibilidad que mejore sus desplazamientos a Logroño y que hasta ahora no tenían.

"Quiero dar las gracias sobre todo a la empresa por el trato y su predisposición, pero mostrando, muy a su pesar, sus incapacidades manifiestas. Creo que entre todos debemos empujar también en una línea de autobús de regreso nocturno sobre las 22:00 de la noche de Logroño a Santo Domingo de la Calzada. Aunque hoy tengamos este avance, hay que poner más fácil y accesible la comunicación con la capital de nuestros jóvenes y cualquier calceatense", explica el alcalde, David Mena.

Según la información que le ha llegado a Mena, la línea nocturna "es muy deficitaria e insostenible actualmente para la empresa, pero seguiremos reclamando soluciones a otros estamentos, y creo que será factible que la empresa pueda ponerla en marcha más adelante cuando mejore la situación sanitaria y económica, que van muy ligadas".