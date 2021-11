'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios internacionales de posicionamiento web, tiene su sede en Logroño (Francisco de Quevedo, 18) y este 9 de noviembre, a través de Juan Martínez Nájera, su director de Proyectos y Operaciones, nos ha explicado en qué consisten las auditorías web gratuitas.

PREGUNTA: 'The Wombat Company' viene ofreciendo auditorías web totalmente gratuitas. ¿Qué es exactamente una auditoría web?

RESPUESTA: Si, en principio esta oferta está dirigida a personas ya están pagando a alguna otra agencia una mensualidad por el posicionamiento de sus páginas web y no están viendo resultados o a aquellas personas que tienen ya una página web y se están planteando realizar una estrategia de posicionamiento web en Google. Una auditoría web consiste en revisar si una página web realmente está optimizada para poder posicionar en Google, que en la mayoría de los casos aunque nos venden que así es, realmente no lo está y ver qué fallos tiene o cómo podemos mejorar para intentar aparecer en esas primeras posiciones de Google cuando alguien nos busque.

P: Y si por ejemplo yo estoy pagando a una empresa por el posicionamiento de mi web ¿Cómo puedo saber rápidamente si lo que me están haciendo realmente está funcionando?

R: Muy sencillo. Si hablamos de un negocio local es tan fácil como hacer la búsqueda en Google y ver en qué posición aparece nuestra web actualmente. Si por ejemplo yo soy un dentista que está pagando por posicionamiento web y mi negocio está en Logroño puedo realizar alguna de las búsquedas que haría un usuario que me estuviera buscando, como por ejemplo Dentistas en Logroño, implantes Logroño, limpiezas de boca en Logroño, etc…. A partir de ahí lo primero que me aparecerán en esas búsquedas son los anuncios de pago de Google, luego me aparecerá un mapa con tres ubicaciones y detrás de eso se encuentra nuestro posicionamiento en Google real donde aparecen los 10 primeros resultados. Si estamos entre los 3 o los 5 primeros está bien. Lógicamente cuanto más arriba mejor, pero si ya estamos mas abajo o si tenemos que pasar a una segunda página de Google, tenemos un problema. Si estamos pagando a una agencia por el posicionamiento de nuestra web y no se ha conseguido entrar en ese top 10, algo se está haciendo mal. Por lo que sería el momento adecuado de hacer una auditoría como la que nosotros ofrecemos totalmente gratis y ver qué se puede hacer para mejorar esas posiciones que es cuando la gente realmente nos va a encontrar y nos van a llamar. De nada sirve una web que cuando alguien busque tus servicios, no aparezca entre los primeros resultados.

P: Y si no es un negocio local, sino que es una tienda online o un servicio más genérico a nivel nacional ¿Cómo puedo saber si la agencia que me esté llevando el posicionamiento lo está haciendo bien o si estoy pagando para nada?

R: Al final todo se trata de lo mismo. Es cuestión de buscarnos en Google por los diferentes servicios o productos que ofrezcamos y ver en qué posición aparece nuestra web. Otra forma de saber si lo que está haciendo funciona es si notamos un incremento de visitas a nuestra página. Si vemos que cada vez tenemos más visitas es una señal de que las cosas se están haciendo bien. Y cuando hablo de visitas ojo, hablo de visitas a través de Google. No a través de redes sociales o anuncios de pago. De todas formas, aunque las cosas aparentemente vayan bien, una auditoria de posicionamiento web nunca viene mal y casi siempre se descubren cosas que nos pueden hacer mejorar todavía más. Así que animo a todas las empresas que quieran a pasar por esta auditoría que estamos ofreciendo de manera totalmente gratuita.