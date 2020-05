Patricia Ortega es una de nuestras atletas más destacada. Ayer fue la primera en pasar el preceptivo reconocimiento médico con el doctor Urraca y obtener el visto bueno para comenzar sus entrenamientos en las pistas del Javier Adarraga.

Hoy charlaba con COPE Rioja sobre sus impresiones y sobre cómo ve el futuro penando ya en los próximos meses: "Fui la primera , ahora hay que comenzar poco a poco, estoy contenta de volver a correr porque me vuelvo a sentir atleta", ha contado a Chema Jodra.

Tanto tiempo 'parada' tiene sus consecuencias, "estoy con dolores, contracturas ... pero qué menos depués de dos meses". Patricia Ortega nos explica "en el año paramos cuatro semanas y eso solo significar no es estar en contacto con la pista pero siempre vas a rodar, juegas a otros deportes, seguimos activos, ahora han sido ocho semanas sin poder hacer nada". Lo de casa "no es real". "Con calma y con cabeza", sentencia la atleta riojana.

En cuanto al futuro, todo está en el aire, "no sabemos si habrá competiciones o no, tenemos mucho tiempo hasta que volvamos a competir, pero no podemos estar parados cinco o seis meses, después costaría una barbaridad, está claro que hay que tener unos estímulos de alta intensidad".

De momento "estamos a años luz de las marcas". "El año que viene es muy importante, esos son mis deberes". Buenos propósitos y unas palabras en las que Patricia Ortega demuestra su ilusión por volver a las pistas, por volver a entrenar. Buen comienzo.