Asociaciones Jacobeas denuncian el desvío del Camino de Santiago en Ventosa con el 'robo' de las señales

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de cinco Comunidades Autónomas, a través de la organización Camino Francés Federación, denuncian en público, tras haberlo realizado repetidamente la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago a las autoridades, el desvío ilícito e intencionado del Camino de Santiago en Ventosa.

"La ruta ha sido desviada del camino oficial, y que se encuentra en buen estado, para hacerlo atravesar por el pueblo y sus establecimientos lo que supone un aumento en el recorrido de los peregrinos.

Al alcanzar visualmente Ventosa, las señales oficiales instaladas por el Gobierno de la Rioja, que indican el trazado original, protegido legalmente como Bien de Interés Cultural, han sido retiradas, y en su lugar se encuentran unas flechas amarillas pintadas a mano y señalando en dirección opuesta.

Camino Francés Federación, que aglutina a casi 20 asociaciones jacobeas con décadas de labor a sus espaldas, quieren recordar "a quien se sienta aludido" que existen formas legales y moralmente mucho más aceptables de indicarle a los peregrinos que en el pueblo de Ventosa pueden disfrutar de su patrimonio y servicios y que la ampliación de recorrido es de poca distancia. Es el peregrino quien debe decidir, si el desvío es aceptable o no.

De forma local, puede parecer que sí, pero si en cada pueblo jacobeo los desviamos, aunque sea 100 metros, el primer Itinerario Cultural Europeo se verá exponencial y ridículamente ampliado, los peregrinos se sentirán engañados y los españoles nos veremos con uno de nuestros patrimonios más internacionales muy menoscabado. Informad, pero no engañad; es la conclusión a transmitir a los responsables directos. A las autoridades: recordadles que se trata de un delito contra el patrimonio histórico, en especial contra un bien catalogado con el máximo nivel de protección y que, si bien ya es para lamentarse que no se actúe de oficio- no en este caso, sino en todos - al menos debería de ser subsanada la situación".