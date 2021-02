La Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón de Logroño pide cambios en el proyecto del parque Juan Gispert

La Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón de Logroño no está del todo de acuerdo con el proyecto diseñado por el Consistorio para el Parque Juan Gispert que está cerca de inaugurarse. No comparten actuaciones que les parecen importantes para la estética y funcionalidad del mismo. Por ejemplo, que el camino de tierracarezca de un firme absorbente que la lluvia podría diluir; o que se plantee la plantación masiva de árboles, pero no lasiembra de césped, es decir, se dejarán crecer matojos y zarzas.

En cuanto al camino de tierra, la asociación explica que "no le gusta a nadie, es un material blando y movedizo. A nada que caiga un poco de lluvia se quedan marcadas las huellas de pasos, etc". Además, la pendiente que presenta junto a la calle Clavijo es de un 30%, es decir, que con la lluvia, toda esa “arena gris lavada”, será arrastrada y terminará en la calle Clavijo, anegando el alcantarillado, apunta la AAVV La Cava-Fardachón,"¿nadie recuerda los problemas que ha habido en esa misma zona y por causas similares?".

Por otro lado, el proyecto prevé la plantación masiva de árboles, pero no la siembra de césped. "Esta idea que para el Ayuntamiento supone “sostenibilidad”, para los vecinos se traduce en detrimento estético respecto a la otra mitad del parque (La Guindalera)", apuntan los vecinos de La Cava-Fardachón.

Los vecinos de La Cava-Fardachón también piden que se acondicione la acera en la que hay un poste eléctrico, ubicado en medio de la acera peatonal junto al parque.

La asociación se ha reunido hoy con el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Zúñiga, y este viernes visitará el parque el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza.