Asociación Riojana de Discotecas: "Estamos secuestrados por la administración"

Uno de los sectores más castigados por la implantación del nuevo Estado de Alarma y los toque de queda es el de las discotecas y locales de ocio nocturnopor sus horarios propios de funcionamiento. Desde la Asociación Riojana de Discotecas y Salas de Fiestas, Antonio Cendra, afirma, en declaraciones a COPE Rioja, que están “secuestrados por la administración”.

Al estar prohibida la movilidad nocturna, entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada, discotecas y locales de ocio nocturno lo tienen muy difícil, por no decir imposible, para reinventarse como lo están haciendo otros sectores. Por eso, mañana martes, la Federación nacional de discotecas y ocio nocturno se reunirá con la CEOE para que pida para el sector un Plan de Rescate.

En La Rioja, hay 12 discotecas y 1.000 locales de ocio nocturno que dan trabajo a unas 6.000 familias.

El pasado 23 de septiembre, el sector de ocio nocturno riojano pidió "un plan de medidas económicas de apoyo y rescate para sus empresas" minutos antes de leer un manifiesto y participar en un encierro en dos discotecas de Logroño, donde diferentes miembros de ambas plantillas pasaron la noche en su interior a modo de reivindicación.

Previamente a la lectura del manifiesto, el portavoz de discotecas y salas de baile en La Rioja, Antonio Cendra, reclamó que "se vea la realidad de las cosas", porque el sector del ocio nocturno "lleva cerrado seis meses ya y los contagios no paran de subir". Por ello, aseguró, "no se nos pueden echar encima el numero de contagios, porque nosotros estamos cerrados. Es más nosotros creemos que no somos el problema, sino que podríamos ser parte de la solución porque se han juntado en otros lugares".