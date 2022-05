La Asociación contra el Cáncer de La Rioja sale a la calle para recaudar fondos destinados a la investigación

La Asociación contra el Cáncer de La Rioja ha salido a la calle en Logroño -con más de 110 voluntarios y 17 mesas-, en su tradicional cuestión, para recaudar fondos para la investigación. En este ocasión, han querido implicar a la sociedad con la campaña 'Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera', y el hashtag #BanderaContraelCáncer.

Precisamente, en la mesa situada en el Espolón - que ha sido visitada, entre otras autoridades, por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y la delegada del Gobierno, María Marrodán- la bandera ha sido ondeada por una paciente, Begoña Pinillos. La también voluntaria ha explicado que le diagnosticaron un cáncer muy agresivo hace ya más de 12 años y "me cambió la vida, porque yo lo que creía que era importante no lo era, y salí para adelante, muy feliz". Desde ese mismo día, ha señalado que se acercó a la Asociación "nada más que caí enferma", y "me ayudó mucho, porque siempre han estado muy atentos, y me han ayudado a todo, pero sobretodo a salir adelante". Ahora, ha explicado Pinillos "cuando me he jubilado, me he metido de voluntaria, que supone una labor muy buena, sobretodo para motivar a la gente joven". "A las personas con cáncer les digo que se lo tomen como cualquier otra enfermedad, y que aunque pasen un trayecto de estar malo, resurges de nuevo", ha añadido.

70 POR CIENTO DE SUPERVIVENCIA

Por su parte, el presidente del Comité Técnico de la Asociación en La Rioja, Alfredo Martínez, ha señalado que "es un día importante" para la entidad ya que la cuestación "es la actividad más antigua con la que se empezó pero que es fundamental para recaudar fondos para la investigación científica", con la que "aumentar la supervivencia de los enfermos de cáncer". "Queremos suscitar un movimiento social para que la sociedad junto a los profesionales médicos e investigadores apoye a ese aumento de la investigación, con la meta de que en 2030 lleguemos al 70 por ciento de supervivencia de los enfermos de cáncer", ha destacado. Martínez ha señalado que en España hay unos 100.000 personas al año que se diagnóstica con algunos de los tumores de supervivencia baja -como páncreas o hígado-, de ahí que "la idea sea investigar más en ellos". Ha resaltado que "gracias a la investigación, ha aumentado la supervivencia, en el caso de los hombres en 3,3 puntos, y en las mujeres 2,6 puntos".

Actualmente, la Asociación apoya a más de 1.000 investigadores en 525 proyectos abiertos que investigan el cáncer por un total de 92 millones de euros, manteniéndose como la entidad que mayor impulso da a la investigación oncológica. La supervivencia total en hombres a 5 años es del 55,3 por ciento y en mujeres del 61,7 por ciento.