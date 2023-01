Así trabaja Íñigo en la carretera: "A contrarreloj en su quitanieves"

Trabajo a contrarreloj de los trabajadores de quitanieves en La Rioja para garantizar la movilidad en las carreteras de La Rioja. Tienen cientos de anécdotas que contar. Hoy hemos hablado con uno de ellos. Iñigo Capellán nos atendía desde un silo. Le toca luchar día y noche contra los elementos.

"Estos dos últimos días han sido bastantes intentos aunque no ha nevado todo lo que hubierámos querido pero algo ha caído", nos cuenta al comienzo de nuestra conversación íñigo.

Atiende a COPE mientras recarga sal para continuar, "ahora misimo estoy en el silo que hay entre Ojacastro y Ezcaray, tengo que cargar sal para subir a limpiar la zona de las aldeas".

La jornada comienza muy pronto, sin luz. "Empezamos a las 6 de la mañana. Mi ámbito de trabajo es la carretera que va de Santo domingo a Valgañón, ésta e es la primera que hacemos para garantizar el viaje de quien va a trabajar o al colecio, y después yo me subo a las aldeas y sus ramales. Y por último, el Alto de Pradilla", relata.

Ante sus ojos un paisaje "de película". "Está todo blanco, hace frío, viento", así es el escenario de trabajo de Íñigo Capellán. "Voy en tractor como equipo colaborador del Gobierno de La Rioja y trabajo esta zona", así se suma y coordina con los dispostivos habituales del Gobierno de La Rioja.

Íñigo nos cuenta que esa zona hay aldeas donde viven poquísimas personas pero el número no importa, hay que garantizar la movilidad a cada riojano, viva donde viva. De hecho, en esas zonas siempre es bienvenido y se convierte en la visita del día. "Limpiamos todos los ramales y si hace falta, repetimos, da igual la gente que viva en esa aldea; si hay que volver por la tarde, volvemos".

Son muchas horas, rodado de nieve y sin vislumbrar prácticamente nada por delante. Afortundamente y "toco madera, no he tenido susto con la nieve pero sí me ha tocado rescatar a gente que se ha salido con el coche, incluso también camiones".

"Me toca mucho subir a Pradilla y sacar de apuros a familias que no venido preparadas pero la gente quiere disfrutar de la nieve y hay que ser comprensivo".

Así trabaja Íñigo Capellán para limpiar de nieve y hielo nuestras carreteras.