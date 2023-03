¿Cuál es la previsión del tiempo para esta Semana Santa en La Rioja? ¿Podrán desfilar las procesiones por los pueblos y ciudades de la región, o la lluvia obligará a suspender esas multitudinarias marchas religiosas?

Las respuestas a esas y otras preguntas las ha ofrecido en COPE Rioja este último miércoles del mes de marzo el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en nuestra Comunidad Autónoma.

En primer lugar, José Antonio Pellitero ha reconocido en antena que "no es normal" que en este antepenúltimo día del tercer mes del año se vayan a frisar los 30 grados en zonas del valle. Pero, a renglón seguido, ha precisado que existe una "explicación a corto plazo, puesto que tenemos una cresta anticiclónica que está en su punto álgido y que nos trae aire de latitudes más tropicales. Esto es muy transitorio porque jueves y viernes, el viento va pasando a zonal siguiendo los paralelos en nuestras latitudes, y para sábado, domingo y lunes, se forma una vaguada que podría dejarnos alguna precipitación. Y además, sábado, Domingo de Ramos y lunes Santo tendremos aire más frío de lo normal".

¿Habrá aguas mil en abril? "De momento, y a corto plazo, no se preven precipitaciones", ha pronosticado Pellitero, quien, no obstante, ha avanzado que a pesar de que no hay previstas precipitaciones hasta este viernes, 31 de marzo, como muy pronto, "son más probables sábado, domingo y lunes santo, incluso de nieve en cotas altas. Pero serán débiles en cualquier caso. Los siguientes días baja la probabilidad de precipitación hasta Viernes Santo, y en el fin de semana del Domingo de Pascua, vuelve a subir esa probabilidad, pero de nuevo con precipitaciones débiles".









¿Apostaría usted algo a que salen las procesiones en La Rioja? "No soy de apostar, y más cuando los modelos no dan previsiones muy claras, pero si tuviera que hacerlo, diría que sí que saldrán. Pero insisto, no me apostaría nada", ha concluido el delegado de la AEMET, quien también ha ofrecido durante la entrevista un repaso a la pluviometría registrada en la región en lo que llevamos de año.