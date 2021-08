Las altas temperaturas nos invitan a darnos un buen chapuzón en la piscina para rejalar cuerpo y mente. Si además, aprovechamos ese baño para hacer un poco de ejercicio, la experiencia todavía resulta mucho más enriquecedora.

Lo sabe bien Jorge Díaz Sen, que es educador físico deportivo del centro de entrenamiento y fisioterapia, Salud Deportiva Alxen, a quien hoy le hemos pedido en COPE Rioja alguna recomendación para aprovechar al máximo nuestras brazadas.

La natación está considerada como una de las actividades físicas más completas junto con andar, correr o montar en bici. Por eso queremos saber cómo nos puede ayudar la natación a mejorar nuestra forma física o nuestro estado de salud.

Pregunta: ¿Cómo puede ayudarnos la natación a mejorar nuestra salud?

Respuesta: Practicar natación es un ejercicio a menudo recomendado por médicos y profesionales tanto para personas sanas como para personas con problemas de salud. Es una actividad física que mejora nuestro sistema cardiovascular y pulmonar, además de ser una modalidad muy adecuada para reducir impacto, ya que se reducen las limitaciones para realizar ejercicio debidas al peso corporal, que favorece por ejemplo a personas con lesiones musculoesqueléticas, sobrepeso, obesidad, mujeres embarazadas y personas mayores. Esto es una gran ventaja en comparación a otros ejercicios aeróbicos haciendo que sea reconocido como la actividad física más prescrita a nivel patológico. No obstante, no hay que pensar que la natación, mejor dicho todos los estilos (espalda, braza, crol o mariposa) es buena para todos, al igual que directamente nadar, por un lado porque hay mejores opciones dependiendo de lo que busquemos tratar y, por otro, porque existen aspectos en la seguridad que hay que tener en cuenta.

Pregunta: ¿Y cómo podemos saber si está recomendada para nosotros?

En la clínica tratamos a personas con dolores de espalda utilizando la natación como herramienta para aliviar el dolor o corregir deformaciones vertebrales, además de incluirles un plan de trabajo de fuerza o de otro tipo para complementar según su patología. Lo más importante es ponerse en manos de un profesional de la salud que sepa trabajar la patología identificando de donde viene el dolor y aplicando un ejercicio físico de manera científica, ya que nadar no siempre es la mejor opción y muchas veces nos mandan hacer natación porque es “bueno”, pero no sabemos ni cómo hacerlo, ni cuánto. Por ejemplo, hasta el momento no se ha demostrado que la natación mejore la degeneración de los discos intervertebrales y tampoco es una buena elección para personas con problemas óseos debido a que no ayuda a mejorar, o mejor dicho a frenar la degeneración ósea. Por otro lado, hay que tener cuidado con la técnica, la natación no es“me tiro al agua y trato de desplazarme, existen movimientos de brazos, espalda y piernas que si la técnica no es buena o realizamos un esfuerzo excesivo, tendremos riesgo de lesionarnos o incluso de empeorar una lesión. Lo que quiero decir es que debemos plantearnos si la natación es un ejercicio adecuado y eficaz para nuestros propósitos y no creer que es la actividad estrella de entre todas las que podemos hacer.

