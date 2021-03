Así reciben los riojanos la vacuna contra la COVID-19

Más de 42.000 riojanos ya han sido vacunados contra el COVID y cerca de 12.700 ya han completado la pauta de vacunación. Hay quien relata efectos secundarios con cualquiera de las vacunas mientras otros nos cuentan que no han tenido molestias significativas.

Algunos de los vacunados con AstraZeneca confiesan que han estado más preocupados pero, una vez vacunados, se muestran tranquilos.

La Rioja suspende temporalmente la vacunación con AstraZeneca La Rioja ha suspendido temporalmente la vacunación con AstraZeneca, de acuerdo con las indicaciones del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 15 mar 2021 - 18:18

Cristina tiene 33 años y trabaja en educación. Ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y nos ha contado su experiencia: "Me pusieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, la verdad es que he tenido fin de semana bastante bueno, solo un poco de fiebre el sábado por la noche, pero nada que no se pueda resolver con un paracetamol...Ahora a esperar a la segunda dosis, la verdad es que iba con un poco de miedo pero ahora estoy más tranquila".

Hay quien relata efectos secundarios leves con otras vacunas, por ejemplo Iratxe que trabaja en el ámbito sociosanitario y nos cuenta cómo le ha sentado la vacuna de Moderna:

Benjamín también trabaja en el sector sociosanitario. Tiene ya puestas las dos dosis:

Sin embargo, Conchita no relata efectos secundarios incómodos:

Laura trabaja con personas mayores y confiesa que tuvo miedo antes de ponerse la vacuna pero entiende que es el único camino que tenemos:

Santi pertenece al ámbito educativo. Destaca que, a pesar de estar vacunado, hay que cumplir con las medidas de prevención porque todavía no está protegido y además, puede seguir contagiando:

Algunos afrontaron el pinchazo con incertidumbre y algo de temor, otros más confiados.

Precisamente, acabamos de conocer que La Rioja suspende temporalmente la vacunación con AstraZeneca.