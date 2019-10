Son torpes y por lo general se les ve venir desde lejos. Esos que aparecen en escena durante un partido de fútbol. Aficionados perdidos para el sentido común, que se creen muy valientes por insultar a una árbitro -último capítulo-: "Hija de put*”, “las mujeres no servís para nada”, “te vamos a matar, sabemos donde vives...”. Recurren a lo de siempre: el insulto. A veces no es fácil entender cómo se puede perder así la cabeza en un partido de fútbol, sin avergonzarse, con una actitud deplorable, faltando al respeto a todos, sin importarles los niños y niñas que también se sientan cada fin de semana en las gradas. “Jugáis como las nenas” vociferaba, hace fechas, a los jugadores de la UD Logroñés uno de esos 'trogloditas' sueltos en los campos de fútbol. Fue en Las Gaunas. Mi hija que tiene 11 años y juega en un femenino, escuchando aquel grito, me preguntó, “¿papá y cómo jugamos nosotras?”. “Muchas veces increíble, como ganadoras que sois ”, le respondí. En fin, que esos aficionados, con esas actitudes se muestran como son. Al escucharles ya sabemos que no muy brillantes. En deportes hay muchas cuestiones opinables, pero existen también gestos que determinan el verdadero fondo y la verdadera actitud de cada uno. Sinceramente, algunas me resultan humillantes, simplemente de mezquinos y si así te comportas en un recinto deportivo espero que hayas leído esta opinión.

Crueles insultos contra una árbitro de fútbol en La Rioja: "Hija de put*. Las mujeres no servís para nada" La Federación Riojana de Fútbol ya ha recibido el acta del partido entre el Berceo y Arnedo que incluye graves insultos a la asistente Laura Bezares. 22 oct 2019 - 09:16