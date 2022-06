Dos menores sitúan "sin ninguna duda" a Almeida en la plaza de Lardero momentos antes de que asesinase a Álex

El Palacio de Justicia de Logroño acogió ayer la declaración de dos menores, una niña y un niño de 12 años, por el asesinato de Álex, de 9 años de edad, perpetrado presuntamente por Francisco Javier Almeida, el 28 de octubre de 2021, en el municipio de Lardero.

Los menores situaron "sin ninguna duda" a Almeida, momentos antes, en la plaza donde secuestró al menor para después asesinarlo en su vivienda, según afirmó la abogada de la acusación particular y popular, ejercida por la asociación 'Clara Campoamor', Alicia Redondo. Señaló que los dos menores "han corroborado lo que en su día declararon ante la Guardia Civil" sobre la presencia del asesino en la plaza, al tiempo que ha indicado que han manifestado que "no era la primera vez que había intentando hacer algo parecido", es decir llevarse a algún menor".

Declaraciones de la letrada una vez finalizada la declaración de los menores, en la que estuvo presente - sin que tuvieran que verlo- el propio Almeida, que fue trasladado hace unos días a Logroño de la cárcel de Segovia, donde se encuentra desde una semana después de que cometiera, presuntamente, el asesinato del menor. La abogada de la familia dice que las pruebas "son contudentes" contra Almeida.

La abogada explicó que los niños "se encontraban muy nerviosos" y agradeció la declaración "porque han sido muy valientes, a pesar de estar muy asustados". "Son edades muy malas, porque el sentimiento de miedo lo tienen muy presente -afirmó Redondo-, y han hecho un esfuerzo enorme, que les habrá costado mucho venir", por lo que extendi´o el agradecimiento por parte de la familia del menor asesinado.

La declaración se efectuó en una sala especial, denominada 'Gesell', en la que "no entramos ninguna de las partes; únicamente su señoría y un psicólogo del Instituto de Medicina Legal, y alguno de los padres". Sobre la presencia del acusado, Redondo recordó que Almeida "ha tenido posibilidad de venir a cualquier otra diligencia, porque se le permite la Ley" y "sorprende que haya querido venir hoy". Dicho esto, añadió que "me alegro de que no haya podido ver a los niños por el biombo".