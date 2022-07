'Arte en La Tierra' vuelve a Santa Lucía de Ocón para celebrar su XIX edición con 'Zorromón' como protagonista

La localidad de Santa Lucía de Ocón celebrará, tras dos años de parón por la pandemia, la XIX edición del festival 'Arte en La Tierra', que tendrá lugar del 1 al 6 de agosto, que tendrá como único protagonista a Carlos Ramírez 'Zorromón'.

Así lo han presentado este martes la directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y los promotores del festival, Rosa Castellot y Félix Reyes, junto al artista protagonista del festival, Carlos Ramírez, quienes lo han definido como "una de las actividades más singulares, además de pioneros en La Rioja". "En los últimos años el auge de la actividad cultural en zonas rurales es grande" ha señalado Zabalegui, quién ha definido nuestra comunidad como "una magnífica muestra de muchas actividades que tienen que ver con el arte en las zonas rurales" y ha destacado como "singular", que esta actividad "surgiera hace 19 años, y eso se debe al trabajo, al esfuerzo e ilusión de muchas personas".

Por su parte, Castellot ha expresado la "satisfacción" de retomar este festival después de dos años, aunque, ha señalado "en el 2020 se hizo algo en la ESDIR con la exposición de proyectos de alumnos y profesores para Santa Lucía". "En el pueblo se han puesto muy contentos, incluso aplaudieron, y están esperando poder ayudar y colaborar", ha manifestado la promotora del festival.

UN SOLO ARTISTA PROTAGONISTA

"Reunidos todos los co comisarios y todo el equipo de Arte en La Tierra, decidimos que, como las circunstancias nos inclinaban a llamar a un solo artista, este sería un artista que vale por siete", ha expresado Zabalegui.

De esta manera, el artista elegido ha sido Carlos Ramírez, conocido como 'Zorromón', del que Zabalegui ha destacado que "su respuesta ha sido estupenda, está trabajando desde que se lo dijimos y tiene unas ideas fantásticas". Por su parte, el artista ha expresado que "es una sorpresa y un orgullo sumarse a este proyecto y a su XIX edición, del que repasando su trayectoria y los artistas participantes en otras ediciones es una pasada ver cómo cada uno de ellos ha ido buscando una mirada sobre cómo ver a Santa Lucía". Acerca de su propuesta, Ramírez ha indicado que "he generado diferentes ideas y procesos que he ido compartiendo con el equipo, y que algunas de ellas solo se podrán llevar a cabo con la participación de la ciudadanía del pueblo, y muchas se involucran en el paisaje, historia y patrimonio del mismo". Este proyecto, al que ha denominado 'Umbral', "está pensado para interactuar en siete espacios de la localidad" indicando cómo "habrá espacios que funcionen a modo de santuarios, espacios sagrados, dónde se podrá descubrir un arte bajo tierra bastante peculiar, siendo uno de ellos el Monasterio Dúplice de Santa Lucía de Ocón, a las afueras del pueblo".

EL FUTURO DEL FESTIVAL

"Desde luego el Gobierno de La Rioja pretende cuidarlo", ha expresado Zabalegui, señalando que "este año hemos firmado un convenio y el año que viene nos gustaría repetirlo". El convenio firmado para este año consiste en 12.000 euros a lo que, además, se le suma la ayuda voluntaria. Castellot ha indicado cómo "en principio, al equipo de Arte en La Tierra nos gustaría que continuara, aunque siempre dependemos de tener una financiación que nos permita llevarlo a cabo". Ha añadido además que "esperamos que si nosotros en un momento dado no pudiéramos seguir hubiera un relevo que lo continuara, y que nosotros pudiésemos asesorar en cualquier momento, pero no tan intensamente como lo vamos haciendo durante todos estos años". No obstante, ha expresado cómo "tenemos ilusiones puestas en celebrar el próximo año el XX aniversario".