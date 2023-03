ARAG-ASAJA movilizará a unos 300 tractores este 2 de marzo en Logroño

La entidad financiera Cajamar patrocina cada miércoles en COPE Rioja la noticia agroeconómica de la semana.

Y en este 1 de marzo ha informado de que la Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA) movilizará el próximo jueves, 2 de marzo, a más de 200 tractores por el centro de Logroño para reivindicar y defender "una agricultura y ganadería profesional, rentable y libre". Todo ello "para reclamar el lugar que nos merecemos en una comunidad como La Rioja".

Así se ha expresado este martes el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, quien ha comparecido junto al resto del Comité Ejecutivo de la asociación para explicar los motivos de la concentración que, principalmente, se basan en la "falta de rentabilidad".

"Los profesionales del campo no podemos producir caro y vender barato y no podemos seguir así", ha afirmado. Por eso, con la convocatoria de este jueves quieren que "se escuche al campo" pero, sobre todo, "que se les respete". Como ha reconocido "el sector solo recibe palabras vacías y discursos unilaterales" pero lo cierto es que "el campo necesita hechos porque las palabras no alimentan".

De esta manera animan a todos los agricultores y ganaderos de La Rioja a que el próximo jueves participen, tanto a pie como desde sus tractores, en la movilización que partirá desde el Palacio de los Deportes a las 10,00 horas. La movilización terminará en el Espolón donde los representantes de ARAG-ASAJA se dirigirán a los asistentes para informar de sus reivindicaciones entre las que se encuentran el cumplimiento de la Ley de la Cadena, la incertidumbre de la nueva PAC que "empeora" la situación, el "compromiso del relevo generacional", los daños por fauna silvestre o la excesiva burocracia, entre otros.