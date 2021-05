ARAG-ASAJA tiende la mano a las asociaciones que formen la nueva Junta Directiva del Consejo Regulador

La organización agraria ARAG-ASAJA ha indicado que "no es momento de lanzar órdagos" si no de "trabajar para mejorar el posicionamiento del vino de Rioja y conquistar nuevos mercados" tras "un año muy complejo" y es a lo que el sindicato "se va a dedicar prioritariamente los próximos años; más adelante habrá tiempo de hablar estatutos".

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha hecho estas declaraciones tras conocer que ciertas organizaciones no están de acuerdo con el sistema de representatividad que se establece en el proceso de renovación de la Interprofesional y, por extensión, del Consejo Regulador.

"Lo que tenemos que hacer es avanzar juntos por el beneficio del sector", ha reiterado. Además, ha criticado, "más allá de las formas, lo que sorprende es que se hablen de estos asuntos después de conocer que los resultados obtenidos no son las expectativas que esperaban".

Eso sí, ha indicado, "es legítimo" que se pida un cambio en los estatutos pero "recuerdo que hace unos meses nosotros pedimos quitar las elecciones porque no era el momento, debíamos trabajar y dedicar el esfuerzo en trabajar para la crisis de los precios tras un año tan duro por el impacto de la pandemia. La propuesta de ASAJA no fue atendida y en aquel momento tampoco nadie cuestionó el modelo de representatividad del Consejo" por ello "no entendemos las críticas que ahora ciertas organizaciones que han perdido votos o apoyo social o acreditaciones de hectáreas están trasladando".

Además, ha proseguido, "es muy difícil dar gusto a todos. Las reglas del juego se aceptaron con una amplia mayoría en 2014 y está claro que todos tenemos cuestiones que nos gustan menos y es lógico que el resultado no contente a todo el mundo pero no es momento de lanzar órdagos en una situación tan compleja como la de ahora".

Con respecto a los resultados obtenidos por la organización agraria en las pasadas elecciones, ARAG-ASAJA es la única -junto con ASAJA Navarra- del sector productor que han aumentado su apoyo de viticultores y su representatividad en el Consejo Regulador.

"Han confiado en nosotros 2.627 viticultores no asociados a cooperativas, 215 agricultores más que hace 4 años. Hemos crecido con respecto a 2017 en 15 puntos más en respaldo social y sumamos más de la mitad de la representatividad del sector productor", ha afirmado Eduardo Pérez Hoces.

"Crecemos -por tanto- en hectáreas acreditadas, número de votos de 29 a 34 y en el número de vocales -con 5- y lo hacemos, además, en unas elecciones con una participación histórica", ha afirmado. Así las cosas, ha proseguido, "los resultados son contundentes y seguimos siendo claves en los acuerdos que se establezcan en el Consejo Regulador".

Unos resultados con los que "estoy convencido de que los viticultores han respaldado el trabajo constante, honesto y responsable que durante estos años ASAJA ha llevado a cabo en el Consejo Regulador".

Pérez Hoces ha explicado que "a veces hemos tenido que tomar decisiones difíciles pero siempre hemos buscado mejorar la rentabilidad del viticultor, sin medidas verdades, y así vamos a seguir trabajando en la próxima etapa".

Para ASAJA -ha continuado- "es imprescindible recuperar el precio de la uva y mejorar el posicionamiento del Rioja en mercados nacionales e internacionales y que se diferencie con el precio la calidad de la uva". Además, "pelearemos por una reducción de la burocracia y que no se perjudique la labor de los agricultores y la rentabilidad de los viticultores".

Para ello, ASAJA ofrece "diálogo y negociación" a las distintas asociaciones que formarán parte de la nueva Junta Directiva del Consejo Regulador "para ponernos a trabajar cuanto antes en superar el impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas".

"Somos conscientes de que el primer paso para adoptar decisiones es elegir la presidencia del Consejo, ASAJA, para ello, como organización fuerte, va a ofrecer diálogo y entendimiento en las negociaciones que se van a iniciar", ha finalizado.