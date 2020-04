La Rioja, una de las primeras comunidades autónomas en las que la pandemia de coronavirus comenzó a campar a sus anchas, todavía conserva uno de sus 174 municipios sin un solo afectado por el COVID-19.

Su nombre resulta conocido para el gran público puesto que, cuando hay cita con las urnas, siempre salta a la primera plana informativa al convertirse, elección tras elección, en la localidad española que primero cierra su colegio electoral después de que voten sus vecinos.

De hecho, el pasado diez de noviembre, sus ocho habitantes censados tan sólo tardaron 32 segundos en votar, como recuerda su alcalde (desde 1974) Salvador Pérez.

En declaraciones a COPE Rioja, ‘Salva’, como le conocen sus paisanos, asegura que “aquí el bicho todavía no ha venido. ¡Ni que se le ocurra!”, bromea. “Todos estamos bien. No sólo los ocho que vivimos de continuo en el pueblo, sino también alguno más de fuera que viene los fines de semana y al que todo esto le pilló en Villarroya”.

Ocho sanos de ocho residentes. Y todos personas mayores. El cero por ciento de afectados por el maldito virus.

Ahora bien. El hecho de no tener ningún enfermo por esta circunstancia no supone que los villarroyanos se relajen en el estricto cumplimiento de las normas. “No salimos de casa más que cuando resulta verdaderamente imprescindible. Es decir, cuando tenemos que ir a comprar comida o medicinas a la ciudad de Arnedo”.

La solidaridad de un pueblo

Todos los habitantes de esta pequeña localidad riojana de la comarca de Cervera del río Alhama mantienen comunicación permanente por watsap. Y si uno tiene que ir a comprar, pregunta antes en el grupo de ‘villarroyanos’, comunidad en la que no sólo están los ocho residentes, sino una gran familia de 120 ‘amigos’ del pueblo.

“A través de ese grupo nos informamos de cómo estamos todos, nos enviamos fotos, nos felicitamos por nuestros cumpleaños e incluso el cura nos manda la hoja parroquial”, explica Salvador, quien recuerda que la popularidad de que goza su pueblo siempre que hay elecciones les llegó por casualidad. “Sucedió como algo casual porque nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que empezaron a llamarnos los medios de comunicación”.

En las elecciones del 26 de junio de 2016 cerraron las urnas a las 09,02 horas. El pueblo batió su propio récord en 2015 al cerrar sus urnas en las elecciones del mes de diciembre a las 09,01 horas. Por su parte, en 2011 cerró su única mesa electoral a las 09,07. En las elecciones generales del pasado 28 de abril tardaron en votar solo 40 segundos, mientras que en las autonómicas de mayo cerraron sus urnas a las 09,01. Y el récord está en los 32 segundo del pasado 10-N.