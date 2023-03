Aprobados casi 3 millones en subvenciones de turismo para ayuntamientos, asociaciones y empresas riojanas

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, ha informado este miércoles de que el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de casi 3 millones de euros, concretamente 2.805.000 euros, para subvenciones en materia turística destinadas a entidades locales, asociaciones y empresas de La Rioja. De esta manera se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de La Rioja en materia turística con un importe de 1.405.000 euros; otra orden para subvenciones a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro a la que se destina 400.000 euros, y una tercera, por importe de 1 millón de euros, para conceder subvenciones a empresas y autónomos que prestan servicios turísticos en La Rioja. Lacalzada ha explicado que, con estas ayudas, "por tercer año consecutivo el Ejecutivo regional mantiene el importante presupuesto para estas subvenciones". De hecho, durante la legislatura, a través de estas líneas de ayudas, "el Gobierno de La Rioja ha realizado una inversión que supera los 9 millones y medio de euros para dar respuesta a más de 1.000 solicitudes. Una muestra más del apoyo decidido del Gobierno de Concha Andreu por el turismo como elemento tractor de nuestra economía". "Y es que estas subvenciones se establecen como un eje fundamental para desarrollar una completa política turística de forma conjunta con asociaciones, municipios, entidades y agentes del sector", ha afirmado el consejero. Lacalzada ha destacado que, por este motivo, en el caso de las subvenciones para entidades locales se consolida la partida presupuestaria de 1,4 millones de euro. "La mayor cuantía puesta a disposición por el Gobierno de La Rioja y que triplica los 459.000 euros destinados en la convocatoria de 2019 por anteriores gobiernos", ha afirmado. ENTIDADES LOCALES El consejero ha detallado que, en concreto, con un importe total de 1.405.000 euros, la convocatoria destinada a la concesión de subvenciones a entidades locales en materia turística pondrá a disposición de los ayuntamientos riojanos un importe de 1 millón de euros destinado a subvencionar inversiones en infraestructuras y/o equipamientos turísticos que mejoren la competitividad del destino; y otra partida de 405.000 euros destinada a subvencionar actividades en materia turística, que a su vez se dividirá en tres líneas: 260.000 euros para dotación de estructuras de atención e información turística; 75.000 euros para actividades de creación, gestión de producto, promoción y apoyo a la comercialización turística y 70.000 euros para la organización de eventos singulares con proyección turística. Lacalzada ha indicado que, según lo establecido en la Orden, en el caso de las inversiones el importe máximo que podrá recibir cada beneficiario no podrá exceder los 40.000 euros. En el caso de las actividades, cada beneficiario podrá recibir un máximo de 9.000 euros, aunque para los ayuntamientos que gestionen oficinas de turismo que estén abiertas todo el año el importe máximo de subvención no podrá exceder los 34.000 euros, o en su caso, de 18.000 euros, cuando gestionen oficinas de turismo que estén abiertas por periodos de tiempo inferior al año. El consejero ha detallado que, durante la legislatura, esta línea destinada a entidades locales ha permitido beneficiar a municipios de toda la geografía riojana con la concesión de 249 subvenciones para desarrollar diferentes acciones, 144 en la línea de actividades y 105 en la de inversión. Entre las actuaciones realizadas destacan algunas como acondicionamiento de paseos turísticos y áreas de esparcimiento, digitalización de recursos, creación de recorridos hacia los barrios de bodegas o miradores, entre otras. CUATRO DIFERENCIADAS LÍNEAS DE AYUDAS Por otro lado, Lacalzada ha informado de la convocatoria destinada a la concesión de subvenciones a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro con una partida de 400.000 euros que se divide en cuatro diferenciadas líneas de ayudas. En concreto, las acciones subvencionables se distribuirán a acciones de promoción y apoyo a la comercialización con un importe de 250.000 euros; 75.000 euros para acciones de organización de eventos con proyección turística, 50.000 euros para acciones de refuerzo de las estructuras de gestión, acogida e información turística del territorio y 25.000 euros para acciones formativas y de profesionalización. El importe máximo de subvención que puede obtener cada beneficiario por el conjunto de las ayudas solicitadas, según se establece en la Orden, será de 25.000 euros o de 50.000 euros en el caso de asociaciones que gestionen oficinas de información turística. El consejero ha señalado que, durante la legislatura, estas subvenciones han permitido dar respuesta a 99 solicitudes. Y, por último, Lacalzada ha explicado la partida de 1 millón de euros destinada a las subvenciones a empresas y autónomos que prestan servicios turísticos en La Rioja. El presupuesto de esta línea de ayudas se divide en 600.000 euros para acciones subvencionables en inversiones con diferentes líneas como la ampliación, modernización y mejora de los establecimientos existentes a la que se destina 300.000 euros; a acciones de emprendimiento turístico, 200.000 euros y a actuaciones en materia de accesibilidad y turismo inclusivo una partida de 100.000 euros. Por otro lado, se encuentran los 400.000 euros destinados a acciones subvencionables en actividades que se distribuye con 325.000 euros para acciones de promoción y comercialización, 25.000 euros a la implantación de sistemas de gestión de calidad turística, seguridad y sostenibilidad, otros 25.000 euros a acciones formativas y de profesionalización y 25.000 euros para la adquisición de materiales de protección y servicios de prevención, vigilancia y control del Covid-19. El importe máximo de subvención que puede percibir cada beneficiario por el conjunto de acciones solicitadas no puede exceder los 40.000 euros en inversiones, ni los 12.000 euros en el de actividades. El consejero ha detallado que, durante esta legislatura, se han resuelto favorablemente 671 solicitudes en esta línea de ayudas; 420 en la línea de actividades y 251 en la de inversiones. Entre las solicitudes destacan las presentadas por empresas, establecimientos de restauración, alojamientos, compañías de servicios turísticos o bodegas, entre otras. IMPULSO Para terminar Lacalzada ha señalado que "para el Gobierno de La Rioja resulta fundamental continuar impulsando la colaboración entre la iniciativa privada y las administraciones públicas para lograr un modelo turístico competitivo y sostenible. Por eso estamos destinando todos los recursos, tanto del Gobierno regional, como del Central y de las diferentes líneas de ayudas previstas con los fondos movilizados por la Unión Europea, para este fin. Porque en el Gobierno de Concha Andreu entendemos que el turismo es una herramienta de cohesión territorial y de desarrollo económico que nos sitúa en el mapa internacional, donde nos mostramos como un destino de excelencia y gran calidad".