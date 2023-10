"Aprender a fracasar": El gol que el futbolista de la SDL Óscar Fernández le ha marcado a la vida

Óscar Fernández juega en la Sociedad Deportiva Logroñés. Es el futbolista que ha aprendido a superar el fracaso. Ha escrito el libro 'Vida y Fútbol. La importancia de aprender a fracasar'. Sin duda, un potente el titulo que nos ha explicado en COPE.

Óscar debutó muy jovén, con 19 años llega al filial del Racing de Santander y le suben al primer equipo, el éxito llega rápido. Después, le ficha el Alcorcón, Segunda División pero no llega a debutar y acaba cedido al Fuenlabrada. Ahí empieza su "caída", las cosas no salieron como Oscar quería. El futbolista conoció en ese momento la depresión, la ansiedad y no solo perdió la salud mental sino que también empeoró su forma física.

Pero aquí llega lo mejor de esta historia de superación, Óscar renace, se recupera mentalmente.. la experiencia y sobre todo la lectura le ayuda.





La presión empieza desde pequeños, debemos enseñar a nuestros hijos a gestionar.

Así presenta su libro Óscar Fernández:

«Este libro es el que me hubiese gustado tener en las manos cuando dejé el Atlético Perines para jugar en el Racing de Santander. Cuánto me hubiese ayudado que alguien me contara qué podía suponer esta experiencia y qué podía aprender de ella. El objetivo de estas páginas es ayudar a jugadores en activo o que empiezan sus carreras como profesionales del fútbol o de cualquier otro deporte. Estoy seguro de que estas reflexiones les ayudarán a gestionar mejor las circunstancias estresantes por las que se pasa en esos primeros años como profesional. El libro está dividido en tres partes. La primera trata sobre la vida y su día a día, sobre cómo nuestra mentalidad es la que nos puede llevar al éxito o condenarnos al fracaso. En la segunda me enfoco en el fútbol y en su realidad, porque no todo es tan bonito como parece en la televisión o en las redes sociales. La última parte es un conjunto de reflexiones y vivencias de compañeros y otros profesionales de este mundillo, aunque algunos de estos textos están intercalados entre mis vivencias porque el autor, o lo que explica, está directamente relacionado con ese momento de mi vida o de mi carrera. Si este libro ayuda a una sola persona habrá merecido la pena el esfuerzo».

Escucha su valioso testimonio en COPE Rioja.